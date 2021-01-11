Okullarda bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu

Bakan Selçuk ve bakanlık bürokratları Milli Eğitim Bakanlığının bahçesinde saat 10.00'da yapılan bayrak töreninde İstiklal Marşı 'nı okudu.

Selçuk, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin hayatında çok özel hatıraları olan bu törenlerin salgın şartları nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilmesi konusunda bazı kısıtlamalar yaşandığını anımsattı.

Bu dönemde İstiklal Marşı'nı sadece TRT EBA ekranlarında, televizyonlarda canlı derslerde çocuklarla okuduklarını belirten Selçuk, şunları söyledi:

"Kabulünün 100. yılında daha yüksek bir farkındalıkla İstiklal Marşı'mızı yüz yüze beraber okuyalım istedik. Türkiye'nin her bir yönünden on binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşımız okundu. İnanıyorum ki balkon ve sokaklardan esnafımız, çalışanlarımız, insanlarımız eşlik ettiler. Bu faaliyetle marşımızın okunuşuyla ilgili çocuklarımız ve öğretmenlerimizde başka bir farkındalığı da gündeme getirmiş olduk. Tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin İstiklal Marşı'nı okurken duydukları heyecanı paylaşıyorum."