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Okullarda bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 11:39 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 11:39

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm illerdeki okullarda düzenlenen bayrak töreni kapsamında Bakanlık bahçesindeki etkinliğe katıldı, İstiklal Marşı'nı okudu.


Bakan Selçuk ve bakanlık bürokratları Milli Eğitim Bakanlığının  bahçesinde saat 10.00'da yapılan bayrak töreninde İstiklal Marşı'nı okudu.
 
Selçuk, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin  hayatında çok özel hatıraları olan bu törenlerin salgın şartları nedeniyle yüz  yüze gerçekleştirilmesi konusunda bazı kısıtlamalar yaşandığını anımsattı.
 
Bu dönemde İstiklal Marşı'nı sadece TRT EBA ekranlarında,  televizyonlarda canlı derslerde çocuklarla okuduklarını belirten Selçuk, şunları  söyledi:
 
"Kabulünün 100. yılında daha yüksek bir farkındalıkla İstiklal  Marşı'mızı yüz yüze beraber okuyalım istedik. Türkiye'nin her bir yönünden on  binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşımız okundu. İnanıyorum ki balkon ve  sokaklardan esnafımız, çalışanlarımız, insanlarımız eşlik ettiler. Bu faaliyetle  marşımızın okunuşuyla ilgili çocuklarımız ve öğretmenlerimizde başka bir  farkındalığı da gündeme getirmiş olduk. Tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin  İstiklal Marşı'nı okurken duydukları heyecanı paylaşıyorum."
 

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