Okullarda ara tatil ne zaman? Okullarda kasım ara tatili olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda tatil takvimi belirlendi. Geçtiğimiz yıl başlayan okul yarı yıl ve ara tatillerinin bu yıl koronavirüs nedeniyle uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, Okullarda ara tatil olacak mı? Okullarda ara tatil ne zaman? Okullarda kasım tatili ne zaman? İşte okulların tatile gireceği tarihler...

Öğrenciler ve veliler okul ara tatilinin ne zaman olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan okullarda tatil uygulamasının bu yılda da devam edip etmeyeceği son günlerde en çok araştıralan konular arasında yer alıyor. Peki, Okullarda ara tatil olacak mı? Okullarda ara tatil ne zaman? Okullarda kasım tatili ne zaman? İşte okulların tatile gireceği tarihler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tatil takviminde bir değişiklik bulunmuyor.

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

Okulların tatil takvimi, bu yıl da belirlenen akışa göre devam edecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, birinci dönem ise 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTECEK?

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.