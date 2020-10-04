Salgın nedeniyle okulların kademeli olarak açılacağını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk olarak anaokulları ve ilköğretim 1. sınıflar için yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamış, eylül ayında eğitim okullarda başlamıştı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavisyeleri doğrultusunda okullarda yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini duyuran Bakanlık, yarından itibaren de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinde eğitimin yüz yüze yapılacağını ilan etti. MEB tarafından yapılan duyurunun ardından pek çok öğrenci ve öğretmen de okullarda ara tatil tarihini merak ediyor. Peki, Okullarda ara tatil ne zaman? MEB 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı ara tatilleri...
2020-2021 ders yılı, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan “Eğitim Programı” ile başlamıştı. MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim
ve öğretim kurumlarında, salgın nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takvimini de açıklamıştı.
OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN? MEB TATİL TAKVİMİ
MEB tarafından açıklanan çalışma takvimine göre ara tatil ve yarı yıl tatilleri şu şekilde belirlendi:
- Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek.
- Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek
- İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek
- İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecek.