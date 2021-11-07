Milyonlar okullarda ilk ara tatilin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin gözü okullarda ara tatilin başlayacağı tarihte. Tatil planı yapmak ve tatil süresini en iyi şekilde değerlendirmek için MEB'in tatil takvimi sıklıkla araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün olacak? Yarı yıl tatili ne zaman? İşte MEB tatil takvimi!
OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tatil tarihlerini paylaşmıştı. MEB'in 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında ara tatil verilecek.
YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem sömestr tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
ÖĞRETMENLER ARA TATİLDE OKULA GİDECEK Mİ?
Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde bir haftalık ara tatil olacağını hatırlattı.
Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında izinli sayılarak okullara gelmeyecekler." ifadelerini kullandı.