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Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün olacak? Yarı yıl tatili ne zaman? İşte MEB tatil takvimi!

Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün olacak? Yarı yıl tatili ne zaman? İşte MEB tatil takvimi!