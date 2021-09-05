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Okullara Kovid-19 Salgın Yönetim Merkezi kuruldu!

05 Eylül 2021 Pazar - 15:54 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 15:54

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki tedbirlerle olası temas veya vaka durumunda izlenecek yolların takibi için Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi kurdu.


Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının yarın yüz  yüze başlatılacağı hatırlatılarak, yüz yüze eğitimin bir kez daha kesintiye  uğramaması için tüm imkanlarını seferber eden Milli Eğitim Bakanlığının,  okullardaki tedbirler ile olası temas veya vaka durumunda izlenecek yolların  takibi amacıyla Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi kurduğu kaydedildi.
 
 
OKULLAR YÖNLENDİRİLECEK!
 
Öğretmen ve yöneticilerin, desteğe ihtiyaç duydukları her an Milli  Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonunu  arayabilecekleri duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Yarından itibaren devreye alınacak merkez, okullardan gelecek  çağrılara anında cevap vererek gerekli yardım ve yönlendirmeyi yapacak. Öğretmen  ve yöneticiler, MEBİM'in 444 0 632 numaralı telefonunu arayacak. MEBİM okullardan  gelen çağrıları otomatik olarak Kovid-19 Merkezine yönlendirecek. Yardım talep  edilen konuya göre merkez, daha önce hazırlanan rehber, kılavuz ve algoritma  uyarınca gereken yardım ve yönlendirmeyi yapacak. İhtiyaç halinde, Milli Eğitim  Bakanlığı bünyesindeki Kovid-19 Danışma Kurulunun da görüşleri alınacak."

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