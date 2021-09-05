Okullara Kovid-19 Salgın Yönetim Merkezi kuruldu!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının yarın yüz yüze başlatılacağı hatırlatılarak, yüz yüze eğitimin bir kez daha kesintiye uğramaması için tüm imkanlarını seferber eden Milli Eğitim Bakanlığı nın, okullardaki tedbirler ile olası temas veya vaka durumunda izlenecek yolların takibi amacıyla Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi kurduğu kaydedildi.

OKULLAR YÖNLENDİRİLECEK!

Öğretmen ve yöneticilerin, desteğe ihtiyaç duydukları her an Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonunu arayabilecekleri duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarından itibaren devreye alınacak merkez, okullardan gelecek çağrılara anında cevap vererek gerekli yardım ve yönlendirmeyi yapacak. Öğretmen ve yöneticiler, MEBİM'in 444 0 632 numaralı telefonunu arayacak. MEBİM okullardan gelen çağrıları otomatik olarak Kovid-19 Merkezine yönlendirecek. Yardım talep edilen konuya göre merkez, daha önce hazırlanan rehber, kılavuz ve algoritma uyarınca gereken yardım ve yönlendirmeyi yapacak. İhtiyaç halinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Kovid-19 Danışma Kurulunun da görüşleri alınacak."