Okullar online mı olacak, yüz yüze mi? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor 2020?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başlayan toplantı sona erdi. Peki, okullar online mi olacak, yüz yüze mi? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor 2020?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemli toplantı sona erdi. Toplantıda, vakaların artma eğilimindeki iller ve ağır hastaların durumu, tedavi protokolleri ile aşı çalışmaları ele alınırken, okulların açılmasına ilişkin son tartışmalar da görüşüldü. Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor 2020? Okullar online mı olacak, yüz yüze mi?

OKULLAR ONLİNE MI OLACAK?

Sağlık Bakanı Koca yazılı yaptığı açıklamada, ''Bilim Kurulu’nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir. Bu görüş ve öneriyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaştık. Konuyla ilgili planlarını Sayın Bakanımız açıklayacaktır.'' ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. elçuk: "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak. Bakan Selçuk: "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. (Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı) Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız." "Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor. (Yüz yüze eğitim) Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek."