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Okullar ne zaman tatil olacak? Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman?

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:14 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 10:14

Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman yaz tatiline gireceğini araştırıyor. Kapanmalar nedeniyle okulların yaz tatiline giriş sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Kademeli normalleşme dönemi devam ederken 1 Haziran sonrası atılacak adımlar da gündemde. Okullar konusunda nasıl bir yol izleneceği de merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların önümüzdeki süreçte açık olup olmayacağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak? Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman? İşte detaylar...


Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Tam kapanma, kademeli normalleşme derken 1 Haziran sonrası atılacak adımlar milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle de okulların bu süreçte açık tutulup tutulmayacağı da merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi yaklaşan yaz tatili tarihini merak ediyor. Bakan Ziya Selçuk, okulların kapanma tarihi ile ilgili açıklama yapmıştı. Peki, Peki, Okullar ne zaman tatil olacak? Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman? İşte detaylar...
 
 
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var." demişti. 
 
Okulların ne zaman kapanacağını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Bu açıklamaya göre okullar 2 Temmuz 2021 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Ayrıca, yapılan açıklamada ara tatilin olmayacağı da ek bilgi olarak paylaşıldı. Yaz tatilinin ne zaman biteceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
 
2021 SINAV TARİHLERİ
 
2021 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran’da yapılacak. Sınav iki oturumda gerçekleşecek.
 
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran’da, Alan Yeterlik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Haziran’da olacak.
 

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