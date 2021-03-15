Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili 2021 tarihi! Risk haritasına göre Okullar tekrara kapanır mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlığında toplanan kabinede en son Türkiye 4 farklı risk grubuna ayrılmıştı. Risk haritasına göre de farklı tedbir kararları alınmıştı. Kabine bugün bir kez daha covid 19 ile mücadele kapsamında toplanıyor. Öğrenciler ve veliler ise okulların durumunu merak ediyor. Peki, yeni risk haritasıyla okullar tekrar kapanacak mı, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Türkiye bir kez daha Kabine Toplantısına kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine bugün toplanıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş konuşması yapacak. Toplantının gündem maddelerinin birinin de eğitim konusu olması bekleniyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Risk haritası bugün güncellenecek! okullar tekrar kapanır mı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPACANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

Vaka sayılarında yaşanan artış ve mutasyonlu virüsün yayılım hızı, bazı tedbirlere geri dönülmesi ihtimalini yeniden gündeme getirdi. En son kademeli normalleşme adımları atılmıştı.

Son veriler kapsamından risk haritası yenilenecek ve buna göre olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek.

Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak. Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

“BİZİM BİR DENGE TUTTURMAMIZ GEREKİYOR”

Bakan Selçuk, lise öğrencilerinin yüz yüze sınav olmasıyla ilgili ise "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. "Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım." "Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu." gibi yaşadığımız problemler var. Şu anda ilkokullar devam ediyor mu? Ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'ın üzerinde bir geri çekilme oluyor. "Niye çalışayım?" noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz.