Okullar ne zaman kapanacak 18 Haziran mı? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek ve açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanacağı tarihi açıkladı. Okullar 18 Haziran Cuma günü sona erecek ancak 5 Temmuz'dan itibaren “telafi” kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullar açık olacak.

Okullarda yüz yüze eğitim devam ederken okulların ne zaman kapanacağı açıklandı. Telafi eğitimi hakkında da bilgi veren bakanlık, detayların “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/” internet adresinde yer aldığını belirtti.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. 5 Temmuz'da “Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı” başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/” internet adresinde yer alıyor.

31 AĞUSTOS'A KADAR OKULLAR AÇIK OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklama yaptı.

“Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık” diyen Bakan Selçuk, akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerin, belirlenen kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacağını ve bu programın bir buçuk yıl süreceğini duyurdu.Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Karnelerinizi 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan, 2 Temmuz’dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz.

Bu yıl “telafi” kapsamında 31 Ağustos’a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz…

Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.