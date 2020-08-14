Okullar ne zaman açılıyor? İşte tüm detaylar

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılacağını, 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı. Uzmanlar ise konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte 2020-2021 eğitim öğretim yılıyla ilgili tüm detaylar...

Bilim Kurulu’nun ‘okulların en az bir ay daha açılmaması’ yönündeki tavsiye kararının ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Bakan’ın açıklamalarını şu sözlerle değerlendirdi: “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklaması ‘hibrit eğitim’ modeline benziyor. Hibrit eğitim modeli hem dersleri yüz yüze işlemek hem de yüz yüze dışındaki eğitimlerden yararlanmak demek. Bunlar online da olabilir, asenkron dediğimiz video izletilmesi şeklinde de olabilir. Online derste görüntü olmadığı için çocuğun aktif katılıp katılmadığı belli olmuyor. Asenkron uygulamalarda da eğitimde şöyle bir sorun var, çocuğun izleyip izlemediği takip edilemiyor.

KRİTİK SINIFLAR ÖNCE BAŞLAYABİLİR

Seyreltilmiş eğitim belirli derslerin yüz yüze diğer derslerin ise uzaktan yapılması demek. Buradan benim anladığım bazı dersler bu şekilde olacak. Yine seçme sınavları geliyor. Yüz yüze eğitimde ağırlık verilecek dersler seçme sınavlarına paralel odaklı gibi gözüküyor. Din, inkılap tarihi, yabancı dil derslerinin Türkçe, matematik ve fen bilgisine göre sınavda soru sayısı daha az. Soru sayısı ve kat sayısı fazla olan dersler yüz yüze eğitimde ağırlık kazanabilir, diğerleri uzaktan eğitimle verilebilir.”

Yüz yüze eğitime geçişin de kademeli yapılacağı duyuruldu. Yani tüm kademeler aynı anda okula başlamayacak. Belirli sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlayacak, sonrasında diğer kademelerin geçişi sağlanacak. Bakan Selçuk, “Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz” dedi. Prof. Dr. Gelbal, kademeli geçiş konusunda da şu yorumda bulundu: “Kademeli geçişte de sınava hazırlık programları dikkate alınabilir. 8 ve 12’nci sınıf kademeleri ve ilkokul 1’inci sınıflar önce yüz yüze eğitime başlatılabilir. 8’inci sınıflar lise giriş sınavlarına, 12’nci sınıflar üniversite sınavlarına hazırlanacaklar. İlkokul 1’inci sınıflar da ilk kez okula başlayacaklar. Sonrasında peyder pey diğer ara sınıflar da bunlara katılabilir. Tüm sınıfların aynı anda değil, kritik sınıfların okula başlaması sağlanabilir.”

YÜZDE 65

Dünyadaki öğrencilerin yüzde 65’i okula dönemiyor. Dünya Bankası’nın “Eğitim sisteminin COVID-19’a yanıtı” başlığını taşıyan kısa raporda, 12 Temmuz itibarıyla belirlenen verilere göre 56 ülkede okulların yeniden açılmaya başlandığı ancak halen 1.13 milyardan fazla öğrencinin ülkelerindeki okulların kapalı olduğunun altı çizildi. Bu rakam, dünyadaki öğrencilerin yüzde 65’ini temsil ediyor. Kapalı okulların çoğu Afrika kıtasında.

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