Okullar ne zaman açılıyor? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

Milyonların gözü 2021 yılının ikinci Kabine toplantısındaydı. 3 hafta aradan sonra toplanan Kabine'nin ana gündemi koronavirüstü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında koronavirüs ile ilgili son gelişmeler, vaka sayıları, ekonomik etkileri ve aşı çalışmaları detaylı olarak değerlendirildi. Kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısından çıkan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar yürütülecek" açıklamasında bulundu. Peki, 15 Mart'ta okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte okullar ile ilgili son gelişmeler...

Koronavirüs ile ilgili mücadele devam ederken Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve koronavirüste vaka sayıları ile gelinen son noktanın değerlendirildiği Kabine toplantısında salgının ekonomik etkileri ve aşı çalışmaları da Kabşne'nin gündemindeydi. Kritik toplantının en önemli ana gündem maddesi okullarda yüz yüze eğitim oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında okullar ile ilgili alınan kararları açıkladı.

Erdoğan, toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.

KÖY OKULLARI AÇILACAK ANCAK...

Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.

OKULLAR İLE İLGİLİ İL BAZINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek."

Cumhurbaşlanı Erdoğan, vatandaşlardan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediklerini belirterek yaklaşık 11 aydan bu yana sabır ve metanetle tedbirlere riayet eden herkese teşekkür etti.