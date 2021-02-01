Okullar ne zaman açılıyor? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

Koronavirüs ile ilgili mücadele devam ederken Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve koronavirüste vaka sayıları ile gelinen son noktanın değerlendirildiği Kabine toplantısında salgının ekonomik etkileri ve aşı çalışmaları da Kabşne'nin gündemindeydi. Kritik toplantının en önemli ana gündem maddesi okullarda yüz yüze eğitim oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında okullar ile ilgili alınan kararları açıkladı.
Erdoğan, toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.
KÖY OKULLARI AÇILACAK ANCAK...
Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.
OKULLAR İLE İLGİLİ İL BAZINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK
Her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek."
Cumhurbaşlanı Erdoğan, vatandaşlardan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediklerini belirterek yaklaşık 11 aydan bu yana sabır ve metanetle tedbirlere riayet eden herkese teşekkür etti.