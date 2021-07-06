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Okullar ne zaman açılıyor? Bakan Selçuk duyurdu!

06 Temmuz 2021 Salı - 7:45 | Son Güncelleme : 06 07 2021 - 7:45

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, katıldığı canlı yayında, okula başlamakla ilgili bir süreci yönettiklerini belirterek, okulların açılacağı tarihi duyurdu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İşte Bakan Ziya Selçuk'un okul açıklaması!


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Eğitim süreci ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İşte Bakan Ziya Selçuk'un okul açıklaması!
 
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tereddütsüz  eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta  öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi. 
 
"Türkiye'nin iş günü itibarıyla okulları en uzun kapatan ülkeler  arasında yer aldığına" ilişkin soruya Selçuk, şöyle cevap verdi:
 
"Bu bütün dünyanın problemi, sadece Türkiye'nin problemi değil. Bizim  görevimiz okulları açık tutmak. Ziya öğretmen ne ister? Okullar her gün açık  olsun ister. Peki bilim insanları önümüze bir tablo koyar ve derse ki sayısal  veriler gerçekten endişe verici, öğretmenlerimizin, çocuklarımızın sağlığı risk  altında, şu seviyeye geldiğinde okulları kapatmanız gerekiyor derse o zaman durum  değişebilir. Milli Eğitim Bakanlığı okullar kapatılsın veya okullar kapalı kalsın  diye bir karar almadı. Bilim kurulunun tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığımızın bazı  öneri ve öngörüleri var. Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa başka bakanlığın  verilerini de dikkate alarak kararlar almak durumunda kaldı. Keşke kapatmasaydık  tabii ki ancak şunu ifade etmek lazım, bu bir siyasi karar olmanın ötesinde.  Bizim vaka sayılarına ilişkin gördüğümüz tablolar bir şekilde tıp insanlarının  somut kanıtlara dayanarak ortaya koyduğu tablolar. Bu somut kanıtlar ortadayken  Milli Eğitim Bakanlığı kararı neye göre alır? Öğretmenleri için bir risk varsa  önce sağlık der çocuklar için bir risk varsa önce sağlık der. Şimdi böyle bir  risk olmasa ben okulu niye kapatayım.
 
Aşılamayla ilgili müthiş bir aşama kaydedildiğini, bu aşamada yeni bir  takım varyasyonlar ortaya çıkmazsa sürecin artık çok rahat yönetilebileceğini  aktaran Selçuk, "Varyantlarla ilgili farklı çözüm senaryoları geliştirilmeye  başlandı. Türkiye'de kontrol edilebilir bir tablo söz konusu. Sağlık  Bakanlığından aldığımız verilere baktığımızda ve biz şu anda tereddütsüz eylülde  okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz  gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." diye konuştu.
 

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