Okullar ne zaman açılıyor 2020? Devlet ve özel okullardaki ilkokul, ortaokul ve lise sınıfları açılacak mı?

Ara tatile giren okullar, koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden uzaktan eğitime devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan uzaktan eğitim hakkındaki detaylar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından detaylandırıldı. Peki, okullar ne zaman açılıyor, açılacak? İşte devlet ve özel okulların açılacağı tarihe ilişkin detaylar…

Okulların ne zaman açılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamadan bu yana en çok tartışılan konuların başında geliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni alınan kararlara göre 20 Kasım Cuma gününden itibaren resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek. Peki, okullar ne zaman açılacak 2020?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayımlanan yeni duyuruda, hangi tarihten itibaren sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılmasının planlandığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. MEB'den gelen genelgede, ''4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.

DERSLER GÜNDE ÜÇ KEZ TEKRARLANACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velisinin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracaklarını da bildiren Selçuk, ders yayınlarının öğrencilerin telafi ve pekiştirmelerine imkan sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edeceğini söyledi.