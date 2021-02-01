Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor 2021, 15 Mart’ta mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim uzaktan devam ediyor. 22 Ocak'ta yarıyıl tatiline başlayan öğrencilerin tatiline ikinci ara tatil süresi de eklenince tatil süresi üç haftaya çıktı. Tatil bitmesine 2 hafta olmasına rağmen akıllarda tek soru 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Öte yandan 15 Şubat’ın erken olduğu, öğretmenlerin açılanmadan okulların açılmaması gerektiği belirtiliyor. Dolayısıyla Kabine Toplantısında yüz yüze eğitim konusunda karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 15 Mart’ta okullar açılıyor mu?

Okullar ve yüz yüze eğitim konusu yakından takip ediliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alıyor. Okulların 15 Şubat’ta açıklanması beklenirken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş planlaması yaparken, 2. dönemin başlaması için Şubat yerine Bilim Kurulu sürpriz bir tarih bilgisi verdi. Okullar ne zaman, 15 Mart'ta mı açılacak? Okullar Mart'a mı ertelendi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi beklenen konulardan birisi de yüz yüze eğitim. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgilere göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı. İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi.

Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.

Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek.