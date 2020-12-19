Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Tarihi duyurdu...

Prof. Dr. İlhan, okulların yine sırayla açılmasının doğru olacağına dikkat çekerek, "Önce ana sınıfları, ilkokul 1 öğrencileri, daha sonrasında ilkokulun diğer sınıfları, orta sonda olup sınava girecek çocuklar, lise sonda olup sınava girecek çocukların açılması daha doğru olacaktır. Burada tabii bir başka husus da üniversiteler meselesi. Üniversitelerin büyük bölümü uzaktan eğitim yapıyor, üniversitenin kendisine bırakılmış durumda şu anda. Üniversite öğrencileri için de her üniversitenin şubat dönemini değerlendirip, bu dönemdeki vakaların, hastaların gidişatına göre karar verecekleri düşüncesindeyim. Üniversiteler ile okulların açılmasını bir tutmamak gerekiyor. Üniversiteler açıldığı zaman yüz yüze, çok fazla insan bir araya gelecek. Gençler farklı illerden gelecekler, bir arada olacaklar, sosyal mekanlarda buluşacaklar. Okullarda böyle değil. Özellikle ilk ve ortaokullarda dışarı ile temas daha sınırlı olduğu için okullar açılıyor" dedi.

Aşılama şemasında öğretmenlerin ikinci öncelikli grupta yer aldığını belirten Prof. Dr. İlhan, "Öğretmenlerin aşılanması yoluyla eğitimde daha olumlu bir ortam oluşturulabilir düşüncesindeyim. EBA zaten devam edecek, çocukların okula gelmesi zaten zorunlu tutulmuyor, biliyorsunuz. Vakaların yoğun olduğu yerlerde eğitim EBA üzerinden devam edebilir. Vakalar azaldıktan sonra onlar da yüz yüze eğitime devam edebilirler. Yine eğitimin bir bölümü yüz yüze, bir bölümü EBA üzerinden olabilir, haftada belli günler gidilebilir. Eylül-Ekim ayındaki süreç tekrar devam edebilir. Yılbaşından sonra değerlendirilip ara tatilden sonra okulları peyderpey açmanın doğru bir yaklaşım olacağı kanısındayım. Aşılama da başlayacak, kısıtlamalarımız da etkisini gösteriyor, daha olumlu bir tablo olacağını düşünüyorum şubat başında" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anımsatarak, "Milli Eğitim Bakanımız da yılbaşından sonra okulların açılmasının değerlendirilebileceğini söylemişti. Benim kişisel görüşüm şöyle; ara tatili bekleyip, ara tatildeki vakaların yaygınlığına göre değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır. Şubat döneminde değerlendirme yapıldıktan sonra belki sadece vakaların yoğun olduğu illerde bir kısıtlamaya gidilebilir. Vakaların yoğun olamadığı yerlerde okullar yine baştaki sıra ile daha küçüklerden başlayarak, sınavı olanlardan başlayarak açılma yoluna gidilebilir" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüklerine Kovid-19 düzenlemesi kapsamında ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, salgının seyri nedeniyle 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği anımsatılarak, bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamalarının gerçekleştirileceği ifade edildi. Ayrıca 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımlarının eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacağı hatırlatıldı. Bu kapsamda, yüz yüze eğitim faaliyetleriyle birlikte uzaktan eğitim faaliyetlerinin de ölçme ve değerlendirme uygulamaları kapsamına alınacağı bildirildi.

Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacağı ifade edilerek, bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli olduğu aktarıldı. Bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanların e-Okul sistemine işlenmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Bugüne kadar sınav yapılmamış olması durumunda ise 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında gerekli tedbirler alınarak, ilgili derslerden sadece bir sınavın okul ortamında yüz yüze yapılacağı açıklanan yazıda, ayrıca bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edileceği belirtildi. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrencilerin, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacağı ifade edilen yazıda, salgından dolayı hasta veya temaslı olup sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrencilerin, okulun planlaması dahilinde ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde sınavlara alınacağı bildirildi. Bu durumdaki öğrencilerin birinci dönem puanlarına ilişkin iş ve işlemlerinin, girilemeyen derslerin sınavları tamamlandıktan sonra gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yazıda ayrıca, salgın dışında herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun öğrencilerin de yönetmelik hükümleri çerçevesinde 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında sınava alınacağı açıklandı.Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacağı ve sınav tarihlerine okullardaki sınıf/alan zümre başkanları kurulunca karar verileceği bildirildi. Ölçme ve değerlendirmeler, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek, her bir sınav için atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında bir ders saati süre verilerek gerçekleştirileceği ve sınav sorularının bu süreye uygun olarak hazırlanacağı belirtilen yazıda, bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabileceği kaydedildi. Yazıda, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının, sınıf mevcudu fiziki mesafeyi koruyacak şekilde bölünüp, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirileceği, bu doğrultuda sınavların, boş olan dersliklerde grupların eş zamanlı olarak sınıf/alan zümre öğretmenlerinin iş birliğiyle sınava girebileceği şekilde planlanacağı ifade edildi. Sınav tarihlerinin en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacağı ve e-Okul Sistemine işleneceği belirtildi.