Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar bu pazartesi açılıyor mu, 17 Mayıs'ta açılacak mı?

Okullar 17 Mayıs’ta açılacak mı, Pazartesi okul var mı? Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı 17 Mayıs’ta sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri merakla okulların 17 Mayıs pazartesi günü açılıp açılmayacağını, okula gidip gidilmeyeceğini merak ediliyor. 17 Mayıs sabahı sona erecek tam kapanma döneminin ardından öğrenciler o gün okula gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Merak edilen konuya ilişkin açıklama geldi. Peki 17 Mayıs okul var mı? Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak, 17 Mayıs Pazartesi okul var mı? Öğrenciler ve veliler okullar ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediliyor. Tam kapanma kararı alınınca öğrenciler uzaktan eğitime geçmiş, eğitimler online olarak yapılmaya başlanmıştı. Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs’ta sona eriyor. Peki, İlkokul, ortaokul, liseler 17 Mayıs Pazartesi günü okula gidecek mi?

PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamada: "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak." denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak."

NORMALLEŞME TAKVİMİ BELLİ OLUYOR!

Sabah'ın haberine göre; Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak. Tedbirlere tam uyulacak.

Tam kapanma kararı sonrası tatil beldelerine ve Anadolu'ya memleketlerine gidenlerin geri dönüşleri büyük endişe yaratıyor. Gittikleri yerlerdeki denetimler nedeniyle bulaşların en alt düzeyde tutulduğu belirtiliyor.

Ancak kapanma kararının bitmesi ile birlikte yaşadıkları şehirlere dönecek bu kişilerin apartman ve sitelerde ilişkileri tekrar yoğunlaştırması, gidiş-gelişleri artırması, özellikle de aile apartmanları ve geç bayramlaşmaların vaka sayılarını tırmandırabileceği, bunun için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.

Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyor. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak.

Normalleşme kapsamında öncelikli olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmeler, ardından okullarını 8-12'nci sınıflarının açılabileceği, kafe ve restoranların dışarıda servisine izin verilebileceği belirtiliyor.