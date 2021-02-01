Okullar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları, lokanta ve kafeler masada...

Türkiye'de herkes merakla bekliyordu ve belli oldu. Okullar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı? Lokanta, kafeler yeniden açılıyor mu? Bütün bu sorular yanıtlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında bulacak. Toplantıda vaka sayılarına göre kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağı ele alınacak. 15 Şubat’ta açılması planlanan okullarda eğitimin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edeceği de kararlaştırılacak.

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın Elazığ programı nedeniyle geçen hafta yapılamayan kabine toplantısı üç haftalık aranın ardından bugün saat1 5.00'te gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesini koronavirüs kısıtlamalarında atılacak adımlar oluşturacak. Başta 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen kısıtlamalar olmak üzere, hafta sonu yasaklarında enseme olup olmayacağı da kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda kısıtlama uygulanan saatlerin esnetilmesi kararının alınabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısı ve illerdeki durumla ilgili kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda merakla beklenen lokanta, kafe ve restoranların durumu da görüşülecek.Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılmasına dönük son değerlendirme yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun da kapsamlı şekilde değerlendirileceği kabinede şubat ayı içinde açıklanması beklenen reform çalışmaları ve AB ile sürdürülen temaslarla ilgili de son değerlendirmeler yapılacak.

KADEMELİ, SINIRLI, HES'Lİ...

Lokanta, restoran ve kafelerin vaka sayısına bağlı olarak kademeli, sınırlı kapasiteyle ve HES kodu sorgulamasıyla mart ayında açılabileceği belirtiliyor. Erdoğan, bu mekanların durumuyla ilgili, “Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız.Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız. Lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var” demişti.

MARTTA AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Kabinede 15 Şubat’ta bitecek ara tatilin ardından başlayacak ikinci yarıyılla ilgili de değerlendirmeler yapılacak. Bu çerçevede okullarda eğitim e yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği konusunda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri değerlendirilecek.Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların 15 Şubat’ta açılması için ilke kararı aldığı bilinirken, Bilim Kurulu yüz yüze eğitimin 15 Mart’ta başlaması için görüş bildirmişti.Okulların vaka sayısına ve aşılama oranına bağlı olarak 15 Mart’tan itibaren belli sınıfların kademeli şekilde yüz yüze eğitime başlaması formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor.Okulların açılmasına dönük yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kabineye bilgilendirme yapacak.

GIDA FİYATINDA FAHİŞ ARTIŞ GÜNDEMDE

Beştepe’deki toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar olacak. Alınacak yeni önlemler ve sektörel bazlı verilecek destekler de kabinede görüşülecek. Bu kapsamda piyasadaki aşırı fiyat artışlarının, şikâyet mekanizmasının da etkin şekilde işletilerek, daha yakından takip edilmesi planlanıyor.

BİLİM KURULLARI ÖNEMLİ ROL OYNADI