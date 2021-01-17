Koronavirüs salgınıyla birlikte okullar uzaktan eğitime geçmişti. Vaka sayılarına göre okulların açılış tarihi netleşecek. Özel okullar ise şimdiden yeni dönem kayıtlarını oluşturmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Özel okul ücretleri nasıl olacak? Özel okullarda zam olacask mı? İşte Özel okul ücretleri ve okulların açılacağı tarih...

Koronavirüs salgınınındaki vaka artışları nedeniyle okullar uzaktan eğitim e devam ediyor. Uzaktan eğitim süreci 15 Şubat 2021'e kadar ertelendi. Vaka sayılarına göre okulların açılış tarihi netleşecek. Özel okullar ise kayıtlar için çalışmalarına başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Özel okul ücretleri nasıl olacak? İşte Özel okul ücretleri ve okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların açılış tarihi koronavirüs vaka sayılarındaki son duruma göre netlik kazanacak.

ÖZEL OKULLARDA ZAM OLACAK MI?

CNN Türk'ten Mücahit Topçu'nun haberine göre, özel okullarda zam oranları belli oldu. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk'e göre, artış yüzde 24 oranının altında gerçekleşecek.

Okullarımız yavaş yavaş duyurularına başladılar. Özel okulların tavan rakamları belli. ÜFE ve TÜFE formulajımız var. Şu anda yüzde 24'lük rakam veriyor. Mevcut şartları da göz önüne alacak özel okullar yüzde 15-20'de kalacaklarını düşünüyorum.

Salgın başından bu yana yapılamayan yüz yüze eğitim zaman zaman özel okulları ve velileri karşı karşıya getirmişti.