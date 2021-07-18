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Okullar ne zaman açılacak? Okullar yüz yüze mi olacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

18 Temmuz 2021 Pazar - 9:24 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 9:24

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kurban Bayramı'nda virüs uyarısı yaptı. "Bayram döneminde dikkatli olalım" diyen Bakan Selçuk, "Vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım" diye konuştu. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar ne zaman kapanacak 2021? 6 Eylül okullar açılacak mı? Okullar yüz yüze mi olacak? İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları...


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs konusundan aileleri özellikle bayram döneminde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak eylülde okulları açmak istediklerini belirtti. Milyonlar Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından 'Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar ne zaman kapanacak 2021? 6 Eylül okullar açılacak mı? Okullar yüz yüze mi olacak? İşte Bakan Selçuk'ın açıklamaları...
 
 
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021? 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 vaka  sayılarının yükselmemesi için özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi tedbirlere  uymaya çağırarak 6 Eylül'de okulları açmak istediklerini belirtti. 
 
Bakan Selçuk, çok sayıda yerel kanalda yayınlanan Anadolu Soruyor  programında soruları yanıtladı.
 
Bakan Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna karşılık,  "Türkiye'nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması  lazım." dedi.
 
Kurban Bayramı döneminde tüm vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma  çağrısı yapan Selçuk, "Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının  yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin  geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Buna ihtiyacımız  var." diye konuştu.
 
Bakan Selçuk, okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması  gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:
 
"Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve  kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok  yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte  bunun için ne gerekiyorsa yapacağız."

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