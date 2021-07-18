Okullar ne zaman açılacak? Okullar yüz yüze mi olacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kurban Bayramı'nda virüs uyarısı yaptı. "Bayram döneminde dikkatli olalım" diyen Bakan Selçuk, "Vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım" diye konuştu. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar ne zaman kapanacak 2021? 6 Eylül okullar açılacak mı? Okullar yüz yüze mi olacak? İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs konusundan aileleri özellikle bayram döneminde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak eylülde okulları açmak istediklerini belirtti. Milyonlar Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından 'Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar ne zaman kapanacak 2021? 6 Eylül okullar açılacak mı? Okullar yüz yüze mi olacak? İşte Bakan Selçuk'ın açıklamaları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 vaka sayılarının yükselmemesi için özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi tedbirlere uymaya çağırarak 6 Eylül'de okulları açmak istediklerini belirtti.

Bakan Selçuk, çok sayıda yerel kanalda yayınlanan Anadolu Soruyor programında soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna karşılık, "Türkiye'nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım." dedi.

Kurban Bayramı döneminde tüm vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı yapan Selçuk, "Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bakan Selçuk, okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız."