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Okullar ne zaman açılacak? Okullar kaç gün tatil? 2021 yarıyıl tatili...

22 Ocak 2021 Cuma - 12:37 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 12:38

Koronavirüs salgınının gölgesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi tamamlanırken milyonlarca öğrenci ve veli Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Birinci dönemin son gününde de pek çok kişi "Okullar ne zaman açılıyor? Okullar kaç gün tatil? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" sorularını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemini değerlendirdi. Bakan Selçuk okulların açılma tarihiyle ilgili de konuştu. İşte okullar ile ilgili son değerlendirmeler...


2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi tamamlanırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yüz yüze eğitim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okullar kaç gün tatil? Okullar kaç gün tatil?  Okullar 15 Şubat'ta mı açılacak? 15 Şubat okullar açılıyor mu? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları!...
 
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim birinci dönemine ilişkin ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Bakan Selçuk okulların açılma tarihiyle ilgili, "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımız da hep birlikte karşılayalım" dedi.
 
OKULLAR KAÇ GÜN TATİL? 
 
Öğrenciler 23 günlük yarıyıl tatili yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı, tatil süresince 
her güne özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri etkinlikler hazırladı. 
 
“Birlikte 23 Gün” tatil etkinlikleri içeriğinde öğrencilerin harf, sayı, renk gibi farklı kavramlara farklı açıdan bakmalarını sağlayan “Resfebe” bölümü; Türk ve dünya bilimi ve sanatı alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan şahsiyetlerin tanıtıldığı “Kim O” bölümü; bulmaca, sudoku, oyun, günün deneyi ve öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimi için hikâye tamamlama etkinliklerinin bulunduğu bölümler yer alıyor. “Birlikte 23 Gün” tatil etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin tatil süreçlerini eğitim öğretim çerçevesinde planlamayı hedefleyerek öğrencilerin süreç içinde derslere olan tutum ve davranışlarındaki olumlu ivmenin süreklilik arz etmesi için sunuldu.
 

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