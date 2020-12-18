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Okullar ne zaman açılacak! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı...

18 Aralık 2020 Cuma - 13:38 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 13:38

Okullarla ilgili uzaktan eğitim kararını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada uzaktan eğitimin 22 Ocak'a kadar uzatıldığı belirtildi. Yarıyıl tatili sonrası 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.


Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim, sınavlar ve yarıyıl tatili ile ilgili resmi açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyurdu. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır."
 
 

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