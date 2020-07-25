Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı 4 senaryoyu açıkladı!

Okullar ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca öğrenci, veli ve eğitimci tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarih ile ilgili 4 senaryoyu açıkladı. Peki, Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? MEB'ten açıklama...

Okullar açılacak mı? Milyonlar bu soruya yanıt ararken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu soruyla ilgili 4 ayrı senaryoyu paylaştı. Peki, Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? MEB 'ten okullar ile ilgili açıklama...

Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde yer almaya devam ederken üzerinde çalışılan 4 ayrı senaryo belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması ile ilgili senaryoları tek tek açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelgede 2020-2021 eğitim yılının 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020 tarihinde başlayacak. 22 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Öğrenciler yarıyıl tatiline 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 tarihinde bitecek. 2020-2021 eğitim yılında ikinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak. İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan tarihinde uygulanacak. Okullar 18 Haziran 2021 tarihinde kapanacak. MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLIK GETİRDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan 'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında merak edilen soruların cevaplarını verdi. Bakan Selçuk, pandemi nedeniyle okulların ne zaman açılacağı ve eğitim-öğretimin nasıl devam edeceği, nasıl tedbirler alınacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Okullar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt veren Selçuk, net bir şey söylemenin zor olduğunu vurgulayarak, "Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu. Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirmek noktasında büyük bir gayretin içindeyiz. Yani bizim niyetimiz okulları açmaktır." dedi.

Bakan Selçuk 31 Ağustos'ta okulların açılmasının planlandığını söyleyerek, şunları ifade etti;

Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemadan sokakta sporda sanatta vs okullarla iligli tümüyle ilgili bir kısıtın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp en sağlıklı kararı çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için veririz. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız.

1 milyon 403 bin çocuğumuz sınava girdi, sadece 1 çocuğumuzda vaka tespit edildi. Sistem o kadar iyi çalışıyor ki öğleden sonra testi yapılan çocuğun sabah 10'da bilgisayara sonucu düşüyor. Saat 10'u 5 geçe bizi arıyorlar. Bu çocuğun sonucu düştü diye. Sadece 1 çocukla ilgili bize bilgi geldi ve biz hemen tedbirimizi aldık.

OKULLARIN AÇILMASI İLE İLGİLİ 4 SENARYO

Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı.

1'i okullar açılıyor. Bizim için bir senaryo. Kısıtlamasız. Okulların temizliğine, öğretmenlerine, malzemeleri tam mı?

Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryosu. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. "Okullarda şöyle olacak." Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz.

3. sü şu; Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.Riskli olan 5 ilden söz ediliyor şimdi. Bu 5 ille hiçbir vaka olmayan illerin durumunu eşit koşullarda ele alamayız. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.