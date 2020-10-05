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Okullar ne zaman açılacak! MEB resmen duyurdu, tarih belli oldu...

05 Ekim 2020 Pazartesi - 21:45 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 23:05

Milyonlarca kişi bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların pazartesi açılacağını bildirdi. Bakan Selçuk "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy  okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz  yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi  başlayacağını bildirdi.  Bakan Selçuk, Twitter'dan "#okullaracılıyor" etiketi ile yaptığı  paylaşımda, okullarda daha çok öğrenciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını  ifade etti.  Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12.  sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm  öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı  geçişte alınan yeni kararlara ilişkin yarın saat 11.00'de basın açıklaması  yapacak.
 
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamadı şunları söyledi: "Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."
 
Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çocuklarımıza, ailelerine, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah günden güne daha da güzel gelişmeler olacak, elbirliğiyle bu küresel salgının üstesinden geleceğiz" dedi. 

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MEB Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim
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