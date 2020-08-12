Okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu, milyonların gözü orada...

Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyor. Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020- 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında bugün yapılacak bilim kurulu toplantısı sonrası kararın duyurulacağı belirtildi. Toplantı saati belli oldu. Masada 5 formül var. Peki, Okullar açılacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Okula dönüş için nihai karar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu toplantısında belli olacak. Bilim Kurulu toplantısında corona virüste gelinen son nokta ve okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili karar Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin görüşleri ve değerlendirmeleriyle ayrıntılı olarak ele alınacak.

BAKANLIK DUYURDU.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak. Okulların açılış tarihinin ele alınacağı bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'nda eğitim öğretim döneminin 31 Ağustos'ta başlayıp başlamayacağı değerlendirilecek.

MASADAKİ 5 FORMÜL

Önceki gün Sağlık Bakanlığı'nda çok önemli bir toplantı yapıldı. Sağlıkçılar ve eğitimciler bir araya geldi. Ve o toplantıda okulların açılmasına ilişkin formüller ele alındı. Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirirken toplantı 2 saat sürdü. Toplantıda okulların açılma formülleri tartışıldı. 5 model üzerinde duruldu.

Modellerden biri okulların tüm kademelerde tam zamanlı açılması.

İkinci model tüm okulların tam zamanlı kapalı olması uzaktan eğitimin sürmesi.

3. Model ise, hibrit modeli yani yarı zamanlı okul ve uzaktan eğitimin bir arada olması.

4. Model ise şehir bazlı açılma yani virüsün etkisinin az olduğu il ya da ilçelerde okulların açılması.

5. Model ise aşamalı geçiş...

Aşamalı geçiş modeli ise, kurul üyelerinin önerisi anasınıfı bir, ikinci sınıfların okula başlaması. Durum değerlendirmesi yapılıp ardından diğer sınıflara kademeli olarak geçilmesi.İlk olarak bu yaş grubunun okula başlama sebebi ise, yapılan araştırmaya göre bu yaş grubunda virüsün bulaşma oranının düşük olması sadece evden bulaşma riskinin bulunması.

ŞEHİR BAZLI AÇILSIN

4. Ve 5. Model yani şehir bazlı açılma ve aşamalı geçiş bilim kurulu üyeleri tarafından önerildi. Ancak milli eğitim bakanlığı yetkilileri, şehir bazlı okulların açılmasına sıcak bakmıyor. Bu durumun "eğitimde fırsat eşitliği" ne aykırı olduğu gerekçesi ile mevcut şartlarda da bilim kurulu tavsiyesi olarak kademeli geçiş formülü öne çıktı.Yapılan toplantı sonrası tespit ve önerilerin yer aldığı raporlar sağlık bakanı ve milli eğitim bakanına sunulacak. Bakanlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak ve okulların açılıp açılmayacağı ve hangi model ile açılacağına nihai karar verilecek.

İKİ AŞAMALI AÇILIŞ PLANI Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, okulların açılması ile ilgili yazısında yeni bir açılış modeline işaret etti. Sarıkaya, yeni planlama ile 17 Ağustos günü özel okulların açılışının online, tam açılışının ise 21 Eylül'de olacağını; devlet okullarında ise 31 Ağustos’ta online, 21 Eylül’de de normal eğitimin başlayacağını iddia etti.

TAKVİM BÖYLE AÇIKLANMIŞTI

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

BAKAN TWİTTER'DAN UYARDI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs önlemleriyle ilgili uyarıda bulundu. Bakan Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" dedi.Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.'' ifadelerini kullandı.