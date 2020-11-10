Okullar ne zaman açılacak? Kimler kaç gün gidecek?

Okullar ne zaman açılacak? Dünyada etkisi devam eden koronavirüs ile mücadele kapsamında Mart ayından Haziran’a kadar kapatılan okullar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla kademe kademe yüz yüze eğitimi başlattı. Yüz yüze eğitimin bazı sınıflar kademeli olarak başlatılmasına karar verilirken, bazı sınıfların hiç okula gitmemesi kararı alındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuyla ilgili tarih verdi. Peki Kimler kaç gün okula gidecek? 6,7,10 ve 11.sınıflara okullar açılacak mı?

Milyonlarca öğrenci ve veli okullar ile ilgili yapılan resmi açıklamalara kilitlendi. Koronavirüs ile mücadeleden dolayı uzaktan devam eden eğitimin yüz yüze yapılmasına karar verildi. Bazı sınıflar kademeli olarak yüzyüze eğitime başladı. 6,7,10 ve 11.sınıflar ise ne zaman okula gideceklerini merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar kaç gün okula gidecek? Kimler kaç gün okula gidecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6,7,10 ve 11.sınıflar okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. 6.7.10. ve 11. sınıflar ise 23 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.

KİMLER KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?

Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.



Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.