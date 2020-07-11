Okullar ne zaman açılacak? İşte 2020-2021 Eğitim - Öğretim yılı takvimi...

MEB'in 81 ile genelge gönderdiği genelgeye göre 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ile ilgili takvim belli oldu. Genelgeye göre okulların açılacağı tarih, birinci dönem ara tatili, yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatili tarihleri de netleşti. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Özel okullarda eğitim ne zaman başlayacak? İşte 2020-2021 Eğitim - Öğretim yılı takvimi...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı takvimi belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, "Şartlar uygun olursa Bilim Kurulu'nun görüşleri dikkate alınarak" okulları 31 Ağustos'ta açmayı planladıklarını belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar kapılarını 31 Ağustos'ta telafi eğitimiyle açacak.
TELAFİ EĞİTİMLER NE ZAMAN OLACAK?
Mete, birinci dönemin ilk 3 haftasını telafi eğitimi olarak planlandığını söyledi.
OKULLARIN BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Okulların birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihlerinde yapılacak.
OKULLARIN YARI YIL TATİLİ VE İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrenciler, 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihlerinde yarıyıl tatili yapılacak.
İkinci dönemin ara tatili ise 12-16 Nisan tarihlerinde yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021'de sona erecek.
ÖZEL OKULLARDA EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın telafi eğitimine ilişkin yayımladığı genelgeye göre, özel okullar istedikleri takdirde 15 Ağustos itibariyle, 3 haftadan az olmamak koşuluyla telafi eğitimine başlayabilecek.