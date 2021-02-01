Okullar ne zaman açılacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor...

Dünya ve ülkemiz için oldukça zor geçen 2020'nin ardından büyük umutlarla girdiğimiz 2021'i, büyük şahlanış yılı olması gayreti içindeyiz. Bu amaçla, salgınla mücadelemize ve diğer yandan yatırımlarımıza hız verdik. Mesela yılın 2. günü Fırat Nehri üzerinde inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü ve bağlantı yolunu hizmete açtık.

'TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Devlet korumasında yetişmiş gençlerimiz, engellilerimiz, şehit yakınlarımız için önemli bir planı 26 Ocak'ta gerçekleştirdik. Uzunca bir süredir genel kadroların önemli bir bölümünü bu amaçla yapılacak atamalara tahsis ediyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin milletimizin her kesimine vefası olarak görüyoruz. Uluslararası ilişkilerimiz çerçevesinde birçok kabuller gerçekleştirdik. Parti kongrelerimiz, parti faaliyetlerimiz bu listenin dışındadır. Bunların yanında devlet meseleleri ile yaptığımız görüşmeleri ayrıca saymıyoruz. Ülkemize sürekli yeni eserler kazandırarak hizmet etmek, Türkiye'nin bölgesel çıkarlarını korumak için gece gündüz çalışıyoruz.

EKONOMİ VE HUKUK REFORMU