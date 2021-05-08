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Okullar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama...

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 14:11 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 14:41

Milyonlar bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme takvimi ile ilgili konuştu. Erdoğan, "17 Mayıs sonrası yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvim içinde okulların açılışı ile ilgili süreç de yer alacak. Normale kısa sürede döneceğimize inanıyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her  fırsatta gençlerle bir araya gelmeye, onlarla sohbet etmeye, onları dinlemeye  büyük önem verdiğini belirterek, "Çünkü biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten  alıyoruz." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası"  programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı.
 
Konuşmasında, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile  getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye, onlarla sohbet etmeye,  onları dinlemeye büyük önem veriyorum. Çünkü biz gücümüzü, heyecanımızı  gençlikten alıyoruz. Milletimizin geçmişten bugüne verdiği mücadelede gençlerimiz  hep önde oldu, öncü oldu. Yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin önderleri ve  mirasçıları da yine gençler olacaktır. Sizlere müreffeh ve güçlü bir ülke  bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki sizler de devraldığınız  bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Yaşamın her alanında yapacağınız  tercihlerin, alacağınız kararların kişisel hayatınızla birlikte ülkemizin  geleceğini de inşa edeceğini unutmayın. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz.  Sizlerle gurur duyuyoruz."
 
 
"Bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor"
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkedeki  gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına yansımaları olduğunu hatırlatan Erdoğan,  sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim  altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal  yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor.  Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal  hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle her  birinize Rabb'imden başarılı ve sağlıklı bir gelecek temenni ediyorum."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin aileleri ve arkadaşlarına selamlarını  ileterek, "Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum." dedi.
 
"Sizler bu ülkenin 2053 vizyonunu hayata geçirecek kuşaklarısınız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra bağlantılarla gençlerin  sorularını yanıtladı.
 
Rize'den bağlanan 20 yaşındaki Eda Nur Balcı, Amasya Üniversitesi  Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Baba ocağınız  Rize'den kucak dolusu sevgiler ve selamlar iletiyorum. Aynı zamanda ailemin de  selamları var. Heyecanla bugünü bekledik. Unutmayacağımız bir anı yaşıyoruz."  diyerek gözyaşlarını tutamadı.
 
Erdoğan, "Ama çok fazla heyecanlanıyorsun. Eda Nur, Rize'nin  neresindensin?" diye sordu. Balcı'nın Veliköylü olduğunu öğrendikten sonra  Erdoğan, "Veliköy'de çok yakınlarım var. Kopuzlar'ı tanır mısın?" sorusunu  yöneltti. Balcı'nın "Annem Kopuzlar'dan." yanıtını alınca Erdoğan, "O zaman  annene özellikle selam söyle. Hayatımda ilk patronum Kopuzlar'dandı. Allah rahmet  etsin." dedi.
 
 
Eda Nur Balcı, salgının yarattığı tahribata karşılık destek paketleri  açıklandığını hatırlatarak, gençlere bu süreçte bir sorumluluk düşüp düşmediğini  sorması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:
"Sormuş olduğun sorunun içeriği itibarıyla gerçekten tüm gençliğimizi  yakından ilgilendiren bana göre üç tane önemli boyutu var. Birincisi, kurallara  riayet ederek salgının bir an önce tehdit olmaktan çıkmasına özellikle  gençlerimizin yardımcı olması, destek vermeleridir. İkincisi, yalan ve yanlış  haberlerle milletimizin moralini bozmak isteyenlere fırsat tanımamalarıdır.  Biliyorsunuz ciddi manada dezenformasyon yapılıyor ve bu kadar önemli yatırımlar  olmasına rağmen, bu yalan yanlış haberlerle halkımız aldatılıyor. Üçüncüsü ise  şartlar ne olursa olsun kendilerini geliştirmeye, okumaya, tefekküre, geleceğe  hazırlanmaya devam etmeleridir. Unutmayınız sizler bu ülkenin 2053 vizyonunu  hayata geçirecek kuşaklarısınız. Sizlerden sadece ilim sahibi olmanızı değil,  bunun yanında irfan sahibi olmanızı, bunun yanında hikmet sahibi olmanızı da  istiyorum. Yani ilim, irfan ve hikmet. Bunların üçü zaten bir arada olduğu zaman  o gençliği kimse yıkamaz."
 
Erdoğan, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.
 
Programa katılan Ankara Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf  öğrencisi Umut Kelepircioğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni liseli  gençler olarak aktif kullandıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım pandemi  sebebiyle okullarımızdan uzak kaldık. Acaba gerekli hijyen koşulları sağlandıktan  sonra okullarımız açılacak mı?" sorusunu yöneltti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruyu şöyle yanıtladı:
"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi  önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem  maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla  ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür  konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi  manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye  başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya  başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri  okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin  olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki  arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla  geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı  bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla  bir arada olmaktır."
 
"Biz çok farklı ramazanlar yaşadık"
Ordu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Betül  Dilara Süer'in, "Büyüklerimizden sürekli olarak duyduğumuz nerede o eski  ramazanlar cümlesine katılıyor musunuz? Siz de bu ramazanlara özlem duydunuz mu?  Eski ramazanlarda neler vardı?" şeklindeki sorusuna Erdoğan, şu karşılığı verdi:
"Her şeyden önce hassasiyetiniz bizim için de bir hassasiyettir. Tabii  bu soru gerçekten geçmişte yaşadığımız, bugünde yine 'Ah nerede o eski  ramazanlar.' diye zaman zaman ah çektiğimiz, tabii programlar. Benim şu anda o  ramazanları yaşadığım babam yok, anneciğim de yok. Onlarla beraber gerçekten biz  çok farklı ramazanlar yaşadık. 'Ah nerede o eski ramazanlar.' diyenler, anneleri  ve babalarıyla birlikte o yaşadıkları ramazanları hatırlıyorlar.
 
Şu anda programda anlatamayacağımız o kadar güzellikler, o kadar  hassasiyetler vardı ki; onu artık bugüne vurmak çok da kolay değil. İftar saatine  doğru koşup fırından 2-3-4 ekmek hamurunu alıp anacığıma yetiştirdiğim günleri  hatırlıyorum. O da hemen evde tabii kuzinemiz var. Kuzineye anacağım o hamuru  açıyor, üzerine kavurmayı filan yerleştiriyor, üzerine birkaç tane yumurta  kırıyor ve ondan sonra iftarı onunla birlikte yapıyoruz. Şimdi tabii siz de  iştahlandınız 'Biz de böyle bir iftar yapabilir miyiz?' diye. Bizim yaşımızdaki  insanlar için elbette eski günleri hakikaten özlemle yad etmek gayet normaldir.  Ama her dönemin kendine göre güzellikleri olduğunu da unutmayın. Sizler de  ileride belki bugünkü ramazanları aynı hissiyatla yad edeceksiniz."
 
"İftarda birlikte olduğumuz her kesimden insanımızı büyük ailemizin  bir parçası görüyoruz"
Erdoğan, gençlik yıllarından beri hep siyasetin ve yoğun sosyal  hayatın içinde olduğu için iftarları çoğu zaman çekirdek ailesiyle yapamadığını  anlatarak, şunları söyledi:
"O denli aileden uzak bir durumun içindeydik. Bununla birlikte iftarda  birlikte olduğumuz her kesimden insanımızı büyük ailemizin bir parçası olarak  görüyoruz. Elbette bulduğumuz her fırsatta çocuklarımızla, torunlarımızla,  yeğenlerimizle iftar yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ama ben yine de  sizlere özel olarak şu tavsiyemi yapıyorum. Aman hem ailenizle birlikte iftar  yapmaktan ama bunun yanında da fakir fukara, garip gureba sofrasında olmaktan da  bence geri durmayın. Okuldaki arkadaşlarınızla, tabii korona hep önünü kesiyor  ama, birlikte iftar yapmak da bir başka zevktir. Ondan da ayrı kalmayın derim."
 
Diyarbakır anneleri ile iftar
18 yaşındaki üniversite sınavına hazırlanan Mert Eren Yavuz,  Diyarbakır'dan katıldığı programda "Sizin gibi saygıdeğer bir devlet büyüğümüzle  konuşmanın verdiği sevinç ve gururu yaşıyorum. Yakınınızdaki eş, dost ve  akrabalarınız sizin için 'Tam bir Kasımpaşalı.' ifadesini kullanıyor. Sizce sizi  Kasımpaşalı yapan en belirgin özellikleriniz nelerdir?" diye sordu.
 
Bir Diyarbakırlıyla karşı karşıya gelmenin kendisini mutlu kıldığını  belirten Erdoğan, akşam Diyarbakır anneleriyle iftarda buluşacağını hatırlattı.
 
"Hiçbir zaman namertlerin karşısında baş eğmedim"
Kasımpaşa'nın İstanbul'un en renkli insan çeşitliliğine, buna bağlı  olarak da en zengin kültüre sahip semtlerinden biri olduğuna değinen Erdoğan,  şunları anlattı:
"Böyle bir semtte doğup büyümüş olmayı kendim için adeta bir lütuf  olarak görüyorum. Her ne kadar birileri Kasımpaşalı deyimini kabadayılıkla  örtüştürmeye çalışsa da bana göre Kasımpaşalılığın en önemli özelliği işte bu  insan ve kültür zenginliğidir. Siyasette, belediye başkanlığında, Başbakanlıkta  ve Cumhurbaşkanlığında böyle zenginlik içinde yetişmiş olmamın çok büyük  faydalarını gördüm. En azından o aldığım kültür bana baş eğdirmedi. Hiçbir zaman  namertlerin karşısında baş eğmedim. Mert olmaktan asla taviz vermedim. İşte o  Kasımpaşa'nın bana vermiş olduğu o kültürün bir gereğidir. Hep dik durduk,  dikleşmedik. İşte onu oradan aldım. Bundan dolayı da Kasımpaşa'nın tüm o  geçmişteki büyüklerime, benim de çocukluğumu geçirdiğim, oradaki hakikaten irfan  idrak sahibi büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet  diliyorum."
 
"Siyasete davamıza daha iyi hizmet edebilmek için girdik"
Van'ın İpekyolu ilçesinden bağlanan, üniversite sınavına hazırlanan 19  yaşındaki Tutku Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2023'te ilk kez oy kullanacak  olmanın gururunu yaşadığını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanım sizi 18  yaşından beri siyasette bulunduran ve neticede girdiği her seçimi kazanan bir  parti lideri, Cumhurbaşkanı yapan en büyük motivasyon kaynağı nedir?" şeklindeki  soru üzerine, şunları söyledi:
"Tutku kızım, her şeyden önce yakaladığın bu soru, gerçekten benim  için içinde çok ciddi hassasiyetler barındıran bir soru. Siyasete kendimize ait  hissettiğimiz davamıza daha iyi hizmet edebilmek için girdik. Yani bir eğlence  olsun diye girmedik. Bir dava olarak baktığımız için girdik. Elde ettiğimiz her  başarıya, geldiğimiz her makama da aynı hissiyatla baktık. Her zaman söylediğim  gibi biz bu millete efendi olmaya değil, hizmet etmeye geldik."
 
"Milletimin gönlünden kopup gelen bir 'Allah razı olsun.' sözü bize  en büyük mükafattır"
Her işe öncellikle Allah'ın rızasına nail olmak için başladıklarını  dile getiren Erdoğan, "Çocuklarımızın masum yüzlerinde, gençlerimizin umutla  parlayan gözlerinde şahit olduğumuz azim, verdiğimiz çok yönlü mücadelede en  önemli ilham kaynağımız budur. Ülkemize kazandırdığımız her eserin ve hizmetin  ardından milletimin gönlünden kopup gelen bir 'Allah razı olsun.' sözü bize en  büyük mükafattır. Ondan daha büyük ödül olamaz. Dünyanın dört bir yanındaki  mazlumların ve mağdurların kalplerini ve yönlerini Türkiye'ye çevirmiş  olduklarını görmek ise sorumluluğumuzu daha da ağırlaştırıyor." ifadelerini  kullandı.
 
"Ben siz sevgili gençlere güveniyorum"
Afrin'de iftar saatine doğru, oradaki dükkanların kapılarında  kendisinin fotoğraflarının asılı bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam  etti:
"Bu acaba niçin? Afrinli böyle bir sevgiyi, o resimlerle nasıl  sembolleştiriyor? Birbirimizi tanımıyoruz. Tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? Onlar  mazlum durumdayken bizler kardeşleri olarak onların yanında yer aldık, oradan  tanışıyoruz. Biz işte tüm bunlardan aldığımız güç ve motivasyon ile birlikte  vesayetten darbecilere kadar herkese meydan okuyor, 'Dünya beşten büyüktür.',  bunu nerede söyledik? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söyledim. Bazıları  'Hani nerede, ne söylüyor?' filan diyorlar da, halbuki bir videoyu falan  karıştırsa oradan görecek. Dünya bütün adaletsizlikleri yaşadığı yerde,  karşısında adaletle hükmetmeye çalışan bir Türkiye var. Bunun için de diyoruz ki;  dünya beşten büyüktür. Bunu bugün söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz. Kaldı ki  Birleşmiş Milletler'de daimi üye sayılarının tamamı, bütün ülkeler, üye sayısı  196, bunların da tamamı daimi olabilmeli, ama dönerli şekilde, ama farklı  şekilde. Bunu her gittiğimiz ülkeye anlatıyoruz, kabul ediyorlar. Şu anda 5 tane  daimi üye ülkenin iki dudağı arasında. Bu adil bir dünya değil. Artık dünya 1.  Dünya Savaşı sonrası şartlarda değil, onlar artık geride kaldı. Şimdi eğer yeni  bir dünyayı hep birlikte kuracaksak, bunu ben göremezsem bile inşallah sizler  göreceksiniz. Sizler bunu başaracaksınız. Onun için AK Parti'nin özellikle attığı  bu adımlar çok büyük önem arz ediyor. Ben siz sevgili gençlere güveniyorum. Bunu  başaracaksınız."
 

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