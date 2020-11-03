Okullar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama...

Milyonlarca kişi bekliyordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitim ile ilgili olarak "Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz" dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda pazartasi günü 2020-2021 eğitim öğretim yılında 5’inci ve 9’uncu sınıfların da eğitime başlamasıyla üçüncü aşamaya geçildi. Diğer sınıfların yüz yüze eğitimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, "Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz" dedi.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1’inci sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8’inci ve 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitime başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın illere gönderdiği yazı ile pazartesi günü de 5’inci ve 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

Buna göre; resmi ve özel ortaokul 5’inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati uygulanıyor. Günlük programda öğrenciler 6’şar saatlik ders eğitimi alıyor. İmam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanıyor.İmam hatip ortaokullarında eğitim gören öğrenciler ise günlük programda 7’şer saatlik ders eğitimi alıyor. Lise 9’uncu sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati uygulanıyor. Öğrenciler, günlük 8’er saatlik ders eğitimi alıyor.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılıyor.Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanıyor.

Ortaokul 5’inci sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5’inci sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işleniyor.

Bakanlıktan 81 ile gönderilen yazıda şunlara vurgu yapıldı: 9’uncu sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ve kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacaklar.