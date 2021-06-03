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Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

03 Haziran 2021 Perşembe - 8:07 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 8:08

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında soruları yanıtladı. Eğitimde, koşullara göre hem yaz hem de kış planlaması yapıklarını dile getiren Bakan Selçuk, aşı ile beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde okulları açabileceklerini söyledi ve tarih verdi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne kadar sürecek? Okullar erken mi açılacak? Okullar ne zaman kapanıyor, ne zaman açılıyor? İşte Bakan Selçuk'un açıklamala


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Salgın döneminde eğitim süreci ile ilgili açıklamalardan bulunan Bakan Selçuk, önümüzdeki dönemde okulların durumu ile ilgili merak edilen soruları da yanıtladı. Bakan Selçuk, aşı ile beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde okulları açabileceklerini söyledi. Peki, Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne kadar sürecek? Okullar erken mi açılacak? Okullar ne zaman kapanıyor, ne zaman açılıyor? İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları...
 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. 
 
Yüz yüze eğitimin geçen pazartesi ilkokul ve ana sınıflarında hafta 2  gün olarak başladığını aynı sürecin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren  ortaokul ve liselerde de devam edeceğini dile getiren Selçuk, "Çocuklar ve öğretmenlerle çok vakit geçiren biri olarak söylüyorum,  okulların açılması gerçekten çok iyi bir haber. 'Şurada kalmış bir ay neden  okulları açıyorsunuz?' diye soruyorlar. O açılan okullardaki çocukların  heyecanını görmek lazım. Bu atmosferi yaşamayanların bunu anlaması çok zor. Bunu  görünce, 'Bir ay değil, bir saat bile olsa okulu açalım.' diyoruz. Çünkü  çocuklar, okullarını çok özlediler. 'İsteyen gelebilir, istemeyen gelmez.' diyoruz ancak çocukların en az yüzde 80'i okula geliyor. En çok ilkokullar  geliyor, onu ortaokul ve liseliler takip ediyor." diye konuştu. 
 
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 
 
Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona  ereceğinin altını çizerek, "Salgın olmasaydı normalde okullarımız eylülün ikinci  haftası açılıyor, bu 7 olur, 8 olur duruma göre değişiyor. Öğretmenlerimiz  gerçekten çok yoruldu ve artık dinlenmeleri lazım. Çünkü bilgisayardan ders  vermek yüz yüze eğitimden daha zor. Bu nedenle seminer yapmayacağız. Ama  isterlerse öğrencilerle birtakım sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunabilirler.  Bunun için gerekli altyapıyı oluşturduk." diye konuştu.
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı  karnelerinin 18 Haziran'da dağıtılacağını hatırlatarak, fiziksel imkanlarından  faydalanmak isteyen öğrencileri yaz boyu okullarda ağırlayacaklarını, isteyen  öğrencilere fiziksel etkinlikler ve akademik programlar sunacaklarını söyledi.
 
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?  
 
Bakan Ziya Selçuk, "Aşı ile beraber  önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde okulumuzu gerekirse eylülün ilk haftası 5 gün açmak istiyoruz." dedi.  
 
 

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