Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Salgın döneminde eğitim süreci ile ilgili açıklamalardan bulunan Bakan Selçuk, önümüzdeki dönemde okulların durumu ile ilgili merak edilen soruları da yanıtladı. Bakan Selçuk, aşı ile beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde okulları açabileceklerini söyledi. Peki, Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne kadar sürecek? Okullar erken mi açılacak? Okullar ne zaman kapanıyor, ne zaman açılıyor? İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yüz yüze eğitimin geçen pazartesi ilkokul ve ana sınıflarında hafta 2 gün olarak başladığını aynı sürecin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren ortaokul ve liselerde de devam edeceğini dile getiren Selçuk, "Çocuklar ve öğretmenlerle çok vakit geçiren biri olarak söylüyorum, okulların açılması gerçekten çok iyi bir haber. 'Şurada kalmış bir ay neden okulları açıyorsunuz?' diye soruyorlar. O açılan okullardaki çocukların heyecanını görmek lazım. Bu atmosferi yaşamayanların bunu anlaması çok zor. Bunu görünce, 'Bir ay değil, bir saat bile olsa okulu açalım.' diyoruz. Çünkü çocuklar, okullarını çok özlediler. 'İsteyen gelebilir, istemeyen gelmez.' diyoruz ancak çocukların en az yüzde 80'i okula geliyor. En çok ilkokullar geliyor, onu ortaokul ve liseliler takip ediyor." diye konuştu.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceğinin altını çizerek, "Salgın olmasaydı normalde okullarımız eylülün ikinci haftası açılıyor, bu 7 olur, 8 olur duruma göre değişiyor. Öğretmenlerimiz gerçekten çok yoruldu ve artık dinlenmeleri lazım. Çünkü bilgisayardan ders vermek yüz yüze eğitimden daha zor. Bu nedenle seminer yapmayacağız. Ama isterlerse öğrencilerle birtakım sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunabilirler. Bunun için gerekli altyapıyı oluşturduk." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karnelerinin 18 Haziran'da dağıtılacağını hatırlatarak, fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencileri yaz boyu okullarda ağırlayacaklarını, isteyen öğrencilere fiziksel etkinlikler ve akademik programlar sunacaklarını söyledi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Ziya Selçuk, "Aşı ile beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde okulumuzu gerekirse eylülün ilk haftası 5 gün açmak istiyoruz." dedi.