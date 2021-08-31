Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, sömestir ve yaz tatili ne zaman? İşte MEB eğitim takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayınladı. Milyonlarca öğrenci için okulların açılacağı tarih ile ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri de eğitim takviminde yer aldı. Takvime göre okullarda birinci dönem 6 Eylül’de başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? ? Ara tatil, sömestr ve yaz tatili ne zaman? İşte MEB takvimi...

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Koronavirüsün gölgesinde geçen eğitim yılını uzaktan tamamlayan öğrenciler okullarda eğitim görecekleri tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait eğitim takvimini yayınladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? ? Ara tatil, sömestir ve yaz tatili ne zaman? İşte MEB takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki çalışma programlarının başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Normal hayata geçişin yavaş yavaş başladığına dikkat çeken Bakan “ ülkemizde de yüz yüze eğitime başlamanın arifesindeyiz” ifadelerini kullandı.

Daha önce açıklanan takvime göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönemi 6 Eylül’de başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tam zamanlı yüz yüze eğitime geçiş yapacak. 1-3 Eylül tarihleri arasında 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri uyum eğitimi sebebiyle dönemi erken açacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim takvimi;

TATİLLER KAÇ GÜN SÜRECEK?

15-19 Kasım tarihleri arasında İlk ara tatil 5 gün, 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihleri arasında Yarıyıl Tatili (Sömestr) 15 gün, 11-15 Nisan tarihleri arasında 2. Ara tatil 5 gün, Yüz Yüze Eğitim Nasıl Verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklaşa yürüttükleri çalışma kapsamında yüz yüze eğitimin esaslarını belirledi. Ülke genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitim haftada 5 gün olarak verilecek. Dersler zamanlarında eksilme olmazken okul kapasitesi ve mevcuda göre dersler 40 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanacak. Vaka sayılarında ani yükselme görülen il ve ilçelerden sağlık müdürlükleri gerekli tedbirleri alacak.

OKULLARDA KOVİD-19 İLE MÜCADELE DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Sağlık Bakanlığı ile işbirliği kapsamında "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandı. Öğretmenler, eğitim personelleri, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde kalanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması tavsiye edilecek. Aşı olmamaları durumunda haftada 2 kez PCR testi yapılacak. Okullarda öğrenci, öğretmen ve diğer görevlilerin kullanabilmesi için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek. Öğrenci ve öğretmenler okullara maske ile gelirken ders aralarında çocukların mümkün olduğunca açık alana çıkmaları sağlanacak.