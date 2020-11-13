Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? Okullarda ara tatil kaç gün? Okullarda ara tatili...

Okullarda ara tatil başlıyor. MEB'e bağlı okullarda birinci dönem ara tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği ve kaç gün tatil olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Okul ara tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? Okullarda ara tatil kaç gün? İşte MEB ara tatil takvimi...

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nin ilk ara tatili başlıyor. Okullarda ara tatil için zil bugün çalacak. Milyonlarca öğrenci ve veli de ilk ara tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, Okul ara tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek? Okullarda ara tatil kaç gün? İşte MEB ara tatil takvimi...

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili için bugün son zil çalacak.

Bakanlık tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı.

Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, ikinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar; üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti.

MEB tarafından açıklanan tatil takvimine göre, okullarda ara tatil, 16 Kasım 2020 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erecek.

ÖĞRETMENLER ARA TATİLDE OKULA GİDECEK Mİ?

Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabilecekler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? ARA TATİL KAÇ GÜN?

TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak.

MEB tarafından açıklanan tatil takvimine göre, okullarda ilk ara tatil, 16 Kasım 2020 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma sona erecek.