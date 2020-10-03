Okullar ne zaman açılacak? 5 Ekim'de hangi okullar açılacak? MEB'in açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada mesleki ve teknik liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin yüz yüze eğitime 5 Ekim tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından ilkokul ve ortaokul öğrencileri de 'Okullar ne zaman açılıyor? 5 Ekim'de hangi okullar açılacak? Okullar 5 Ekim'de mi açılacak?' sorularını araştırıyor. İşte okulların açılma tarihi ile ilgili MEB tarafından yapılan açıklama...
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nda okulların açılacağı tarih, uzaktan eğitime devam eden milyonlarca öğrenci ve öğretmen tarafından merak ediliyor. Eylül ayında okul öncesi ve 1. sınıfların eğitime başlamasıyla yüz yüze eğitimin kademeli olarak devam edilmesi kararı alınmıştı. Diğer kademelerde de Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı öğrencilerin salgın hastalıklardan etkilenmemesi için hassas bir çalışma yürütüyor. Okullarda eğitime kademeli olarak geçilmesi planlanıyor. Bu süreçte özellikle bu yıl sınavlara katılacak 8. sınıf ile 12 sınıf öğrencileri için eğitimin yüz yüze devam etmesi yönünde çalışma yapılıyor. MEB uygulamalı derslerin yoğunlukta olduğu mesleki ve teknik liseler ile ilgili açıklama yaptı.
5 EKİM'DE HANGİ OKULLAR AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mesleki ve teknik liseler kapsamında 5 Ekim'den itibaren açılıyor. MEB'in açıklamasına göre Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı duyuruldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim"e ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı anımsatıldı. Yazıya göre, 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.
DERS SAATİ DÜŞÜRÜLDÜ
Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.
Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.
Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek.
Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2020-2021 eğitim yılında yüz yüze eğitim hakkında bilgiler veren Koca 21 Eylül’de okula başlayan 1. sınıflarla ilgili ciddi bir sorun yaşamadıklarının altını çizdi. Bilim Kurulu’nun 2. sınıf, 8. sınıf ve 12. sınıf ile ilgili önerisi olduğunu ifade eden Koca Pazartesi günü düzenlenecek Kabine Toplantısını işaret ederek “ Karar aşamasına gelirse zaten açıklanmış olur.” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması konusunda kademeli olarak hareket edeceklerini açıklamşıtı. Bakan Selçuk, Bilim Kurulu'nun okulların açılma planı ile ilgili öneri paketi sunduğunu belirtmişti. Bakan Selçuk, okullarda hangi sınıfların eğitime geçebileceği ile ilgili Bilim Kurulu önerilerine göre hareket ettiklerini ifade ederek, "Türkiye'de benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını alalım istemiyoruz. Kontrollü gidelim istiyoruz. Aşama Aşama sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk olsun istemiyoruz" dedi.
LİSELERDE RİSK DAHA FAZLA!
Bilim Kurulu raporları doğrultusunda değerlendirme yapan MEB Bakanı Ziya Selçuk en yüksek risk grubunun lise olduğunu belirtti. En yüksek gruptan başlamanın riskli olduğunu vurgulayan Selçuk” Biz bu çocuklarımızın kaygısını azaltmak için destekleme eğitim kurslarında öğrencilerimiz yüz yüze eğitim alıyor. Küçük gruplar halinde geliyorlar böylece riski azaltıyoruz.” şeklinde konuştu.
2. SINIFLAR OKULA BAŞLAYACAK MI?
Kademeli eğitimin hangi sınıflardan devam edeceği merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2. sınıfları okula almak için çalışmaları olduklarını söyledi. Okuma yazma sürecinde okuma bayramı olduğuna dikkat çeken Selçuk “ Bu Mart'tan sonra çocuklar hazır olur. Daha sonra yılsonuna doğru eğlenceli bir şekilde çalışma yapılır. Bu çocuklarımız işin temelini aldılar. Fakat eksik kaldıkları yerlerde bu çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2. sınıfları okula almak için çalışmamız var.” dedi.
MESLEK LİSELERİ AÇILABİLİR!
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada atölye derslerinin verildiği Meslek Liselerinde derslere bir an önce başlaması konusunda istekli olduklarını ifade etti. “Atölyeler geniş yerler ve az sayıda öğrenci var. Bunun kontrolünü sağlayabiliriz” diyen Selçuk Sağlık Bakanlığı ile bu bilgiyi paylaştıklarını belirtti. Köylerde birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilerin olduğunu belirten Selçuk “Mümkünse oralara doğru da bir açılım yapmak önemli. Bu çalışmaya işyeri stajları da dahil. Ancak işyerlerinin bir kısmı resmi işyerleri. Fakat bazı özel ya da resmi kuruluşlar çeşitli sağlık nedenlerinden dolayı kısıtlamaya gidiyorlar" dedi.