Okullar ne zaman açılacak 2021? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından okulların açılmasıyla ilgili planlama yaptıklarını ve PCR testinin düzenli olarak velilerden isteneceğini açıkladı. Bakan Koca'nın bu açıklamasının ardından okulların açılacağı tarih de merak konusu oldu. Okulların yüz yüze eğitime açılması ile hem öğrenciler hem de veliler için yeni kurallar devreye alınacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar yüz yüze mi, online mı olacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte okulların açılacağı tarih ile ilgili merak edilenler...

Yaz tatilinin sonuna yaklaşıldı. Eylül ayına kısa bir süre kala eğitim in yüz yüze mi yoksa online mı devam edeceği merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından yüz yüze eğitim ve bunun kurallara bağlanması ile ilgili açıklamaları gündem oldu. Milyonlar okulların açılacağı tarihini merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar yüz yüze mi, online mı olacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte okulların açılacağı tarih ile ilgili merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, okulların açılması ile ilgili çalışma yaptıklarını dile getirdi. Bakan Koca, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"OKULLARIMIZ ZAMANINDA AÇILACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." ifadesini kullandı.

"Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var." diyen Sağlık Bakanı Koca, "Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulu'muz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı." dedi.

Yüz yüze eğitime geçişle ilgili Bakan Koca, "Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek." ifadesini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

BAKAN ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM SİNYALİ GELMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin başlayacağı sinyallerini vermişti. Özer, eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi;

"Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakan'ımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur."