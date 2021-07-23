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Okullar ne zaman açılacak 2021 – 2022?

23 Temmuz 2021 Cuma - 12:18 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 12:18

Yaz tatili devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 2021-2022 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri okulların açılacağı tarih hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2021 – 2022? İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler ne zaman okula başlayacak, yaz tatili ne zaman bitecek?


Koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yıldır eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Aşılama sürerken delta varyantının dünya genelinde artması okullar ile ilgili aramaların artmasına neden oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 başlayacak.

 

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Okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek Milli Eğitim Bakanlığı
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