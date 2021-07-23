Okullar ne zaman açılacak 2021 – 2022?

Koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yıldır eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Aşılama sürerken delta varyantının dünya genelinde artması okullar ile ilgili aramaların artmasına neden oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak.
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 başlayacak.