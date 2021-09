Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okullarda Covid-19 vakası görülmesi halinde neler yapılacağına ilişkin soru ve cevapları yayımladı. Peki, Okullar kapanıyor mu? Okullarda Covid-19 vakası görüldüğünde ne yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi"ne göre hazırlanan ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sorular ve cevaplar şöyle:



Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Covid-19 pozitif vaka saptandı. Sınıfımızda şu anda sadece bir tane vaka var. Ne yapmalıyız?



Cevap: Pozitif vaka olan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.



Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Covid-19 pozitif vaka saptandı. 10 gün içinde sınıfımızdaki başka bir öğrencinin ateşinin okul girişindeki ölçümlerde 38 derecenin üzerinde olduğu tespit edildi. Ne yapmalıyız?



Cevap: Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre Covid-19 enfeksiyonu tespit edilirse öğrenci pozitif vaka olarak kabul edilir. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre ateşi yüksek olan öğrencide Covid-19 enfeksiyonu tespit edilmezse sınıftaki diğer öğrenciler okula devam eder.



Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Covid-19 pozitif vaka saptandı. 10 gün içinde başka bir öğrencimizin daha evde rahatsızlandığı, sağlık kuruluşuna başvurduğu ve yapılan PCR testi sonucunda Covid-19 pozitif vaka saptandığı velisi tarafından okulumuza bildirildi. Ne yapmalıyız?



Cevap: Aynı sınıfta 10 gün içerisinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilir.



Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Covid-19 pozitif vaka saptandı. 10 gün içinde bu sınıfta ders veren öğretmenimizde de Covid-19 pozitif vaka saptandı. Bu durumda ne yapmalıyız?



Cevap: Öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa, pozitif vaka olan öğretmen sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilir. Bu durumda, okuldaki diğer öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla okula devam eder. Temaslı öğretmenlerin okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.



Öğretmenin okul dışında riskli bir teması varsa, pozitif vaka olan öğretmen sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Okuldaki diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Soru: Sınıfta ders veren öğretmende Covid-19 pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?



Cevap: Pozitif vaka olan öğretmen sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Bu sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir ve okula devam eder. Diğer öğretmenler temaslı kabul edilir ve çalışmaya devam eder. Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.



Soru: Öğretmen veya öğrencinin ailesinde Covid-19 pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?



Cevap: Vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir. Bu öğretmen veya öğrenci 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır ve okula devam etmez. Öğrenci uzaktan eğitime devam eder.



Soru: Ana sınıfında okuyan bir öğrencimizde Covid-19 pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?



Cevap: Ana sınıfındaki tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterlidir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.



Soru: Temaslı kabul edilen kişiler için nasıl uygulama yapılır?



Cevap: Temaslı kabul edilen öğretmen ve öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Okul idaresince belirlenen görevliler tarafından yapılan kontrollerde semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.



Soru: Yakın temaslı kabul edilen kişiler için nasıl uygulama yapılır?



Cevap: Aynı sınıfta eş zamanlı, yani 10 gün içerisinde, birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Ana sınıfında ise tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterlidir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.

Okullar kapanıyor mu?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Yüz yüze eğitim olmazsa olmaz" diyerek, "O nedenle bütün çocuklarımızın okula gidebilmesi için her türlü hazırlığı yaptık. Bütün testleri istendiği anda yapabilecek kapasitemiz var. Salgın başladığında İstanbul'un toplam günlük test kapasitesi 2 binlerde bile değildi. Şu anda günlük 150 binin üzerinde PCR tetsi yapabiliyoruz. Eskiden test sonuçlarının çıkması 24 saati geçiyordu, şu anda 4-6 saat içinde sonuçları verebilir haldeyiz. Dolayısıyla eğitimcilerde haftada 2 PCR testini her an yapabilecek altyapımız hazır. Ama bizim tercihimiz, buna gerek kalmadan bütün öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin aşı olması" dedi. Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'da 65 yaş üstü grubun "tam aşılanma oranının yüzde 91'in üzerine çıktığına ve gençlerin de bu kesimi örnek alması gerektiğine dikkat çekerek "Bu çok büyük bir oran, onlara teşekkür ediyorum. Gençlerin de onları örnek almasını istiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde okulları açık tutmakta kararlı olduklarını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yüz yüze eğitimde tüm önlemlerin alındığını öğrenci ve velilerin sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını söylemişti. Ancak vaka artışları kafa karışıklığına neden oldu. Geçtiğimiz yıl vakalar azalınca okullar açılmış, vakalar artınca da kapanmıştı. Bu kez aynı durumun yaşanmaması için MEB'in sıkı önlemler aldığı biliniyor. Okulların kapatılması şuan için söz konusu değil.