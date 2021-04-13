Okullar kapandı mı, 13 Nisan yüz yüze eğitim kalktı mı? Kabine Toplantısı sonucu uzaktan eğitim ile 8. ve 12. Sınıf kararı!

Kabine Toplantısı en son 29 Mart Pazartesi günü yapılmıştı. Toplantının ardından artan vakalar nedeniyle yeni önlemler alınmıştı. Vaka artış oranı devam ederken gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılacak. Kabine, saat 15.26'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. 13 Nisan okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu?

Ramazan ayı içerisinde hareketliliği azaltmak vaka sayılarını mayıs ayına kadar azaltabilecek ilave tedbirler konusunda Bilim Kurulunun tavsiyeleri değerlendirildi. Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni tedbirler alırken, öğrenciler, veliler ise eğitim - öğretim hayatının durumunu sorguluyor. Okullar kapanacak mı, Ramazan ayında uzaktan eğitime geçilecek mi?

OKULLAR KAPANDI MI?

Okullarda 8. ve 12. sınıflar harici uzaktan eğitime geçildi.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:"2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz."