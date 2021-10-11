Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar uzaktan online olur mu?

11 Ekim Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı’nda ele alınacak konulardan biri de yüz yüze eğitimde son durum. Kabine Toplantısında ele alınacak konulardan birinin yüz yüze eğitim olması öğrenciler ve velilerin dikkatinin kabine toplantısına çevrilmesine neden oldu. 6 Eylül’de yüz yüze eğitim başladı. Peki, okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi, devam edecek mi? Okullar online olur mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında, velilerin ve öğrencilerin merak ettiği “Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?” sorularına yanıt verdi. Ancak 11 Ekim Pazartesi günü Kabinenin gündem konularından birinin yüz yüze eğitim olması, yeni bir karar alınıp alınmayacağının sorgulanmasına neden oldu. Peki, Yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar uzaktan online olur mu?

OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM MI EDECEK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Vakalar artsa okullar kapatılır mı?" sorusuna yanıt verirken velilerin merak ettiği okullar kapanacak mı, sorusu da yanıtlanmış oldu.

Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.

6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.

Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.

Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair şunları söyledi:

2021-2022 Akademik Yılı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Koronavirüs nedeniyle eğitim alanında da büyük zorluklar yaşadık. Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul ve liselerin hepsini açtık. 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir.

Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz.

BAKAN KOCA DA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI YAPTI

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmenin ardından toplantıda ele alınan konular ve salgının seyriyle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

İşte Bakan Koca'nın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Bilim Kurulumuz bugün okullarda yüz yüze eğitim, salgının seyri ve tedbirlerin uygulanması gündemi ile bir araya geldi. Vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerimizin bulunduğu yaş grubunun dağılımı ele alındı. 5-17 yaş arasında bulunan çocuklarımız aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakaların beklenen bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüs ile karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır.

Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim. Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi hastanede tedavi gören sayısını da azaltmakta ve ümit ederim ki kayıplarımızı da azaltacaktır. Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir.