Okullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı Koca resmen duyurdu...

Okullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmen açıkladı. Bakan Koca okullara ilişkin yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" dedi.