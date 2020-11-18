Okullar kapanacak mı? Okullarda uzaktan eğitim mi olacak? MEB tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, okullarda eğitimin online olarak devam edeceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da, flaş gelişmenin ardından okullarla ilgili açıklama yaptı. Koronavirüs salgınındaki vaka artışları nedeniyle okullardaki eğitim ile ilgili alınan karar öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Okullarda uzaktan eğitim mi olacak? Yıl sonuna kadar uzaktan eğitim mi olacak? 23 Kasım'da okullar açılacak mı? İşte okullardaki online eğitim hakkındaki merak edilenler...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün toplandı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki vaka artışlarının değerlendirildiği toplantıda yeni koronavirüs tedbirleri ele alındı. Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okullarda eğitim in yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini söyledi. Yeni koronavirüs tedbirlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da açıklama yaptı. Peki, Okullarda uzaktan eğitim mi olacak? Yıl sonuna kadar uzaktan eğitim mi olacak? 23 Kasım'da okullar açılacak mı? İşte okullardaki online eğitim hakkındaki merak edilenler...

Koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği Türkiye'de yeni kararlar alındı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nın "somut adımlar atılmalı" tavsiyesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında yeni koronavirüs tedbirleri görüşüldü. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni önlemleri açıkladı ve okullarda eğitimin yıl sonuna kadar online olarak devam edeceğini duyurdu.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okullarla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Koruyucu tedbirler kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler yaşanırken, tehdit sürüyor. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen ölüm sayıları, Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde tedbirlerin sıkılaştırmasına sebep oldu. Salgının seyri tırmanışını sürdürürse, hepimiz için can acıtıcı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Türkiye olarak salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak çalışmaları sürdürme görevimiz var. Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadelede kurallara uyması ve daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Amacımız bir an önce ülkemizi bu salgın illetinden kurtararak hedeflerimize ulaşmaktır. Kabine toplantımızda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik."

OKULLARDA EĞİTİM ONLİNE MI YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." açıklamasını yaptı.

MEB'TEN OKUL AÇIKLAMASI! UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tedbirleri içeren açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) flaş karar hakkında açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır" denildi.

MEB TWİTTER AÇIKLAMASI

??BİLGİLENDİRME

Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.



Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. pic.twitter.com/gzxI873rG1 — MEB (@tcmeb) November 17, 2020

OKULLAR 23 KASIM'DA AÇILACAK MI?

Ara tatilde olan okullarda, MEB eğitim takvimine göre eğitim 23 Kasım'da başlıyor. Milli Eğtim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitime ilişkin detaylı bilgilendirme bekleniyor. Yeni koronavirüs tedbirlerine göre, okulların 23 Kasım'da online olarak başlayacağı tahmin edliyor. Programda değişiklik olup olmayacağı ise Bakanlıktan yapılacak açıklama ile şekillenecek.

BAKAN ZİYA SELÇUK UYARMIŞTI!