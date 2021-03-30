Okullar kapanacak mı? MEB resmen duyurdu...

Milyonlar bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. Kırmızı kategoriye geçen il sayısı 58'i yükseldi. Okullar kapanacak mı? MEB yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin yerinde karar uygulaması kapsamında il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verir.Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam eder.İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alır.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam eder.Hazırlık, 9, 10, 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam eder.

Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde yüz yüze eğitim alır.12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alır.8. ve 12. sınıflar ile mezunlar için düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de devam edilecek.Okullardaki sınav uygulamaları açıklanan takvim doğrultusunda devam edecek. Yüz yüze eğitim veli rızasına bağlı olacak.