Okullar kapanacak mı, açık mı kalacak? Yüz yüze eğitim devam mı edecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Okullar ne zaman kapanacak, okullar kapanır mı? soruları artan vakalarla daha da yoğunlaştı. Okulların kapanıp kapanmayacağı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı okulların kapanmayacağını birçok kez yinelese de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konu hakkında açıklamalarda bulundu. Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Vaka oranlarının artması veli ve öğrencilerin, ''okullar yeniden kapanacak mı?'' sorusunu sormasına neden oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen konuya açıklık getirdi. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, açık mı kalacak? Yüz yüze eğitim bitecek mi, devam mı edecek?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki Yüz Yüze Eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir.

BAKAN ÖZER: YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM ETME KARARLILIĞI İÇERİSİNDEYİZ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Okullarda yüz yüze eğitim hakkında Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu;

"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Gerçekten tüm öğretmenlerimiz ve çocuklarımız okullarını çok özlemişlerdi. Okullara devam oranının Kovid-19 salgını öncesindeki oranı dahi aşması bu özlemin somut bir yansımasıdır. "

Özer, vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı verilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında okulların güvenilir ortamlar olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bu nedenle gelinen noktada okul bazlı bir kapatma yaklaşımından ziyade sınıf bazlı bir yaklaşımı tercih ettik. Bu kapsamda vaka bazlı ve yakın temaslı duruma göre Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitime sınıf bazında daha önceden 14 gün ara verirken, en son Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararıyla 10 günlük ara verilmektedir." bilgisini paylaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artması halinde okulların kapanabileceği iddiasıyla ilgili açıklama yapmıştı.

Bakan Koca, açıklamasında, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.