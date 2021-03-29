Okullar kapanacak mı 2021? Gözler 29 Mart bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Yüz yüze sınavlar yapılacak mı?

Okullar tekrar kapanacak mı 2021? Sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada ‘15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var.’ İfadeleri kullanılırken, koronavirüs vaka sayılarında hızla yaşanan artış sebebiyle Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma iddialarının ardından öğrenciler ve veliler okullar kapanacak mı kapanmayacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte son gelişmeler…

Okullar kapanacak mı? Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma iddiaları gündeme düşünce okulların durumu merak konusu oldu. Ortaokul ve lise öğrencileri önümüzdeki günlerde sınava girecek. Kademeli normalleşmeye geçilmesiyle vaka sayıları da hızla çoğaldı ve 30 bini aştı. İşte okulların akıbeti ile ilgili son durumlar…

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların kapanacağına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu paylaşımlar sadece iddialardan ibaret. Bugün yapılacak kabine toplantısında okullar ile iligili karar çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli deği.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

LİSE

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

ORTAOKUL

Milli Eğitim Bakanlığı, "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren uygulanabileceğini açıkladı.

Kovid-19 salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.