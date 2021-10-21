Okullar kapanacak? Bakan Koca ve Özer yanıtladı! Okullar kapanır mı, online eğitime geçer mi?

6 Eylül’de okullar açıldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarda yüz yüze eğitime devam ediyor. Vaka sayısının 30 bini bulması, “Okullar kapanır mı?” sorularının sorulmasına neden oldu. Öğrenciler ve velililer okulların tekrar kapatılıp kapatılmayacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya yönelik açıklama yaparken ‘’Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz’’ sözlerine yer verdi. Söz konusu konuyla ilgili Saşık Bakanı Fahrettin Koca da Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklık getirdi. Peki, Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? Okullar online eğitime geçer mi?

Okullar kapanır mı, sorusunun yanıtı en çok merak edilen konulardan biri oldu. Vaka sayıları nedeniyle okulların tekrardan kapanıp kapanmayacağı gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yüz binlerce öğrenci ile velileri arama motorlarına yönelerek, okullarla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama gelirken, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca da açıklamada bulundu. Peki, Okullar kapanacak mı, online eğitime gelir mi?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama, yüz yüze eğitim ve corona virüsüyle mücadelenin ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda "okullar açık kalacak mı?" sorusu ile müracaat edilmesinde şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz.

OKULLARDA EĞİTİM ONLİNE OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair şunları söyledi:

2021-2022 Akademik Yılı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Koronavirüs nedeniyle eğitim alanında da büyük zorluklar yaşadık. Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul ve liselerin hepsini açtık. 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir.

Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen "Vakalar artsa okullar kapatılır mı?" sorusuna ilişkin şunları söyledi:

Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şu an okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şu an ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.

6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.

Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.

Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.