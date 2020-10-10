MEB tarafından yapılan açıklamayla yüz yüze eğitimin detayları netleşti. MEB yüz yüze eğitimin nasıl olacağına dair, ders saatlerinde teneffüs saatlerine, yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmadığından, cumartesi okul olup olmadığına ilişkin birçok noktayı netleştirdi. 81 ile gönderilen yazıyla, kaçıncı sınıfların hangi günler okula gideceği belli oldu. Peki, 12 Ekim Pazartesi okullarda kaçıncı sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? Okullar tamamen açıldı mı, tüm sınıflar için okullar açıldı mı?

Okullar açıldı mı, okullar ne zaman açılacak? soruları eşliğinde MEB 81 ile yazı gönderdi ve yüz yüze eğitimin başladığını duyurdu. Kabine Toplantısı'nın ardından alınan karar sonucunda okul saatleri ile hangi sınıfların okula gideceği netleşti. Peki, Okullar hangi günler olacak? Okullarda 12 Ekim Pazartesi hangi okullar ve kaçıncı sınıflar (İlkokul, ortaokul, lise) açılacak?

12 EKİM PAZARTESİ KAÇINCI SINIFLAR AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararların ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Bakan Selçuk, ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de 12 Ekim 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağını aktardı.

OKULLARDA HANGİ GÜNLER, KAÇ SAAT DERS OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi.İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Lise hazırlık sınıflarında ve 12. sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak.