Okullar açılacak mı? Okulların açılması ertelenebilir mi? Bakan Selçuk’tan yeni açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni bir açıklama yaparak okulların açılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kademeli eğitim 15 Şubat tarihinde başladı, gözler 1 Mart tarihinde açılacak olan sınıflara çevrilirken, okulların açılıp açılmayacağı konusunda öğrenciler “Okullar açılacak mı? Okulların açılması ertelenebilir mi?” sorularına yanıt arıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamada okulların peyderpey açılmaya devam edileceği bildirildi. Selçuk, "Uygulamadır, atölyedir, tecrübedir, deneyimdir ve yaşantıdır. İşte bu 156 atölye özellikle öğrencilerin becerilerini geliştirerek, çocukların hayatını çok zenginleştirecektir. Öğrencilerin kişiliklerini geliştirme, meslekleri tanıma konusunda da çok büyük mesafe almasını sağlayacaktır. Açılan okul ve atölyelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diyerek, okulların açılmasına yönelik açıklama yaptı. Okullar açılacak mı? Okulların açılması ertelenebilir mi?

OKULLARIN AÇILMASI ERTELENEBİLİR Mİ, OKULLAR AÇILACAK MI?

"Okul bir hayat sahnesidir. Yaşam alanıdır. Çocukların sosyalleşmesinde şahsiyetlerinin gelişmesinde etkisi asla yadsınamaz. Bu çerçevede sağlık anlamında herhangi bir riske girmeden, sadece bilimin verileriyle hareket ederek okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararlılığımız devam ediyor. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha meşakkatlidir, daha zordur. Bu zorluğu gönülden destek verer yukarıya taşıyan arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere yazı gönderildi.

Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

1 MART'TA HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Sevgili Gençler,

Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı.

1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor.