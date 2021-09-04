Okullar açılacak mı? Okullar kaç saat olacak? Ara tatiller ve 15 tatil ne zaman? MEB 2021 2022 eğitim öğretim takvimi

MEB yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi açıkladı. Okulların açılmasına sayılı günler kala gözler 2021-2022 yılı eğitim takvimi ve tatillerine çevrildi. Uzun bir aranın ardından okullarda yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrenciler koronavirüs tedbirleri altında eğitimlerine devam edecek. Peki, Okullar açılacak mı? Okullar kaç saat olacak? Ara tatiller ve 15 tatil ne zaman? İşte MEB 2021 2022 eğitim öğretim takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu. Pandemi sonrası eğitim öğretimde yeni yol haritası belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı 'nın hazırladığı takvime göre okullar 6 Eylül Pazartesi günü açılacak. Bilim Kurulu Toplantısı'nda da yüz yüze eğitimin devamlılığı ortak görüşü bildirildi. Peki, Okullar açılacak mı? Okullar kaç saat olacak? Ara tatiller ve 15 tatil ne zaman? İşte MEB 2021 2022 eğitim öğretim takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? İŞTE MEB TAKVİMİ

MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak.

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

OKULLARDA ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

19 Ağustos 2021 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" hazırlandı.Buna göre yüz yüze eğitim başladığında okullarda alınacak Kovid-19 tedbirleri özetle şöyle olacak:

- Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli ile öğrenciler ile aynı ev içerisinde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilecek.

- Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada 2 kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

- Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

- Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılması sağlanacak.