29 Ağustos 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.101 -0.76 EURO 8,7100 0.10
USD 7,3140 -0.58 ALTIN 462,800 1.52
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Okullar açılacak mı? Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim ne zaman, 21 Eylül’de mi açılacak? Eğitim nasıl olacak, uzaktan mı yüz yüze mi?

Okullar açılacak mı? Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim ne zaman, 21 Eylül’de mi açılacak? Eğitim nasıl olacak, uzaktan mı yüz yüze mi?

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 11:24 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 11:24

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs vakalarının yükseldiği sırada, okulların açılıp açılmayacağı konusunda açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında cevapladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılışı hakkında merak edilenler…


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar 21 Eylül'de, yüz yüze mi olacak, sorusuna açıklık getirdi. Bakan Selçuk "Okulların ne zaman açılacağı Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda olacaktır. Biz hiçbir öğretmen ve öğrencimizi riske atacak bir karar almayız. 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. " dedi.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Uzaktan eğitim konusuna yönelik sunum yapan Selçuk, "Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Mart'tan beri bazı aşamaları paylaşıyoruz sizlerle. Başlangıçta, biliyorsunuz televizyon kanalları açtık. Bu kanalların içeriğini okul kademelerine göre doldurduk Hep şunu söyledik, dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var. Artık niteliğinde de çok iddialı hale geldik. 3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste koyduğunuzda kaç yıl olacağını siz düşünün lütfen." ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Yüz yüze eğitim konusuna da açıklık getiren Ziya Selçuk, "Biz çocukların yüz yüze eğitim almasını istiyoruz. Bunun için gerekli bütün alt yapıyı oluşturduk. İzliyorsunuz ki salgının seyrine ilişkin haberleri görüyorsunuz. Okulların ne zaman açılacağı Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda olacaktır. Biz hiçbir öğretmen ve öğrencimizi riske atacak bir karar almayız. 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız." dedi.

 

ETİKETLER

okul yüz yüze eğitim online eğitim uzaktan eğitim ziya selçuk meb
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.