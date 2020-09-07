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Okullar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

07 Eylül 2020 Pazartesi - 18:22 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 20:27

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında her geçen gün artan corona virüs vakaları değerlendirildi. Toplantı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların açılması ile ilgili; "Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitime açıyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
 
İlk gündemimiz corona virüs salgını, salgın ülkemizi tehdit etmeyi sürdürüyor.
 
Vakalardaki yükselişten üzüntü duyuyoruz vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını istiyoruz.
 
Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar mutlaka tahsil edilecektir.
 
Kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetlenecek, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak.
 
Mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden günlük vaka  sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını da mümkünse sıfıra indirmeliyiz.
 
Hükümet olarak marttan sonra açtığımız çok sayıda yüksek  kapasiteli hastaneyle teşhis ve tedavi imkanlarını sürekli genişletiyoruz.
 
Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden.  Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım.
 
 
"OKULLARIMIZI EĞİTİME AÇIYORUZ"
 
Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitime açıyoruz.
 
Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze  ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz.
 
"SEVİNCİMİZİ ARTIRACAĞIZ"
 
Karadeniz ve Akdeniz'de yeni müjdeler ile sevincimizi artıracağız. 
 
Güney sınırlarımızın güvenliği için harekete geçince bir çok ülkenin çıkarı için nasıl harekete geçtiğini gördük. 
 
Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kıyılarına hapsetmeye çalışanların oyununu bozduk.
 
Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendikçe  karşısına çıkan, çıkartılan engeller de artıyor. Özellikle son 7 yıldır bu durumun pek çok örneğini hep birlikte yaşadık.
 
Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış  veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor.
 
Yılın ikinci çeyreğinde, beklendiği gibi bir küçülme yaşamış  olsak da, gelişmiş ülkeler dahil dünyadaki pek çok devletten daha iyi durumda olduğumuz bir gerçektir. Tüm veriler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor.
 
Dün itibarıyla 10 milyon turist rakamını geride bırakmayı  başardığımız ortada. Yıl sonuna kadar bu rakamı yüksek seviyelere çıkartacağız.
 
İran ile telezirve
 
Erdoğan’ın yarın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden “web konferans” yöntemiyle önemli bir toplantıya katılması bekleniyor. Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin başkanlığında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısı gerçekleştirilecek. Altıncısı gerçekleşen toplantıya dair hazırlıklar bir süredir devam ederken koronavirüs nedeniyle web üzerinden yapılmasına karar verildi. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ile ticarete dair konu başlıklarının ele alınması beklenirken Suriye’deki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniy
 

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