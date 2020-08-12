Okullar açılacak mı Bilim Kurulu ne karar verdi? Okullar hangi tarihte açılacak?

Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2020? Soruları yoğun bir şekilde aranıyor. Okulların açılacağı tarihle ilgili tartışmalar devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır" denilerek, Bilim Kurulu Toplantısı işaret edildi. Peki, Okullar hangi tarihte açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu belirtildi. MEB tarafından yapılan paylaşımda, Bilim Kurulu toplantısının sonucuna göre alınacak kararın kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Peki, Okullara açılacak mı Bilim Kurulu ne karar verdi? Okullar hangi tarihte açılacak?

OKULLAR HANGİ TARİHTE AÇILACAK?

Okulların açılış tarihi ile ilgili gözler Bilim Kurulu Toplantısı’na çevrilmişken, 17 Ağustos’ta özel okulların online eğitime başlayacağı, tam açılışın da 21 Eylül tarihinde gerçekleştireceği konuşuluyor. Devlet okullarında ise online açılışın 31 Ağustos’ta, tam açılışından 21 Eylül’de normal eğitim sistemine geçeceği belirtiliyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI BUGÜN TOPLANIYOR

12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda okulların açılış tarihinin ele alınacağı ifade edildi.